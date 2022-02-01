В Челябинске состоится традиционный Кубок губернатора по дзюдо

В предстоящие выходные в региональном Центре олимпийской подготовки по дзюдо имени Миллера в 21-й раз состоятся традиционные Всероссийские соревнования на Кубок губернатора Челябинской области.

Челябинский турнир заслужил репутацию одного из самых сильнейших и хорошо организованных спортивных мероприятий подобного уровня на территории Российской Федерации. Его победителями в разное время были такие звезды отечественного дзюдо, как Виталий Макаров, Тамерлан Тменов, Дмитрий Морозов, Елена Иващенко, Ренат Мирзалиев, Иван Першин, Ренат Саидов.

В этом году ожидается приезд представителей многих регионов России, которые поспорят за награды в семи весовых категориях у мужчин и женщин.

Соревнования являются «мастерскими». Их победители могут выполнить норматив и получить почетное звание «Мастер спорта России». По итогам общекомандного зачета лучшему региону вручается главный приз - Кубок губернатора. За всю историю проведения состязаний главный трофей ни разу не покидал пределы Челябинской области.