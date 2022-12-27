В Челябинске состоялось открытое первенство по дзюдо

В минувшие выходные в Челябинске состоялось открытое первенство Центра дзюдо Дениса Ярцева. Более 900 юных спортсменов Челябинской области, а также из Екатеринбурга и Тюмени приняли участие в соревнованиях.

За награды турнира в этом году спорили мальчики и девочки в двух возрастных группах 2011-2012 и 2013-2014 годов рождения - 10-11 и 8-9 лет. По словам организаторов, в следующем году количество участников может превысить тысячу. Но они к этому готовы.

«И география растёт, и количество участников, - отметил мастер спорта России по дзюдо, организатор соревнований Дмитрий Ярцев. - Возможно, и не два-три дня, а три-четыре понадобятся в будущем, чтобы проводить такое открытое первенство. Возможно, возраста ещё будем добавлять".

Сергей Комиссаров из СШОР «Локомотив», в отсутствие заболевшего главного соперника - родного брата Тимофея - штамповал одну победу за другой. В его весе на этот раз было 64 человека.

«Первая задача - сначала надо было успокоиться. А потом первым взять захват и делать бросок. Надо было раздёргивать за собой, а потом сделать», - рассказал Сергей Комиссаров после победы.

Всего за два дня состязаний в новом универсальном зале «Динамо» было разыграно 110 медалей в 28 категориях.