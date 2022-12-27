27.12.2022
Прокуратура Челябинской области подписала соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой
27.12.2022
Большинство любителей книг верят в волшебство Нового года
27.12.2022
Бывшему директору «Челябоблинвестстроя» продлили заключение под стражей
27.12.2022
Работники «Уральской кузницы» проверили навыки игры в стритбол
27.12.2022
Накануне новогодних каникул железнодорожники напомнили школьникам правила безопасности
27.12.2022
В Челябинске состоялось открытое первенство по дзюдо
В Челябинске состоялось открытое первенство по дзюдо
06.12.2022
Челябинские дзюдоисты отличились на Кубке губернатора Ленинградской области
29.11.2022
Южноуральские дзюдоисты отличились на чемпионате России среди инвалидов по слуху
25.11.2022
Дзюдоисты Челябинской области взяли пять медалей первенства России
18.11.2022
В Челябинске стартуют международные соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022