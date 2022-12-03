В Челябинске стартовала Неделя звезд хоккея

Сегодня, третьего декабря, в Челябинске стартовал Фонбет Матч Звезд Хоккея 2022. Он открылся Кубком Вызова команд Молодежной Хоккейной Лиги.

Челябинск уже принимал главное шоу Лиги. Это произошло почти десять лет назад, в январе 2013 года. Лучшие игроки хоккейной Лиги тогда подарили болельщикам зажигательное шоу с танцами и супербуллитами. Но тогда в областном центре состоялись только Матч звезд КХЛ и мастер-шоу, теперь болельщики увидят игры лучших игроков Молодежной и Женской хоккейных лиг.

«Мы открываем Фонбет Матч Звезд Хоккея 2022 в регионе, в котором любят хоккей. На этой неделе мы увидим противостояние игроков Женской Хоккейной Лиги, Молодежной Хоккейной Лиги и, собственно, звезд КХЛ. Я желаю всем насладиться этим спортивным праздником», - сказал на открытии президент КХЛ Алексей Морозов.

«В Челябинске открылась Неделя звезд хоккея. Мы горды и счастливы, что нам выпала честь принимать лучших хоккеистов Лиги. На Кубке Вызова сегодня мы увидим новых звездочек российского хоккея. Я благодарен КХЛ за оказанную честь принимать такие соревнования», - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сегодня на Кубке Вызова в ледовом противостоянии столкнутся команды «Запада» и «Востока» из звезд МХЛ.

ВИДЕО: МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

«Кубок Вызова откроет Неделю звезд хоккея. Бескомпромиссная игра молодых хоккеистов задаст тон всей этой неделе. У ребят есть огромный стимул. Четыре лучших игрока смогут принять участие в матче всех звезд КХЛ», - отметил вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.

Челябинскую область в команде «Восток» представляют Роман Канцеров и Илья Набоков («Стальные лисы», Магнитогорск) и Александр Полушкин («Белые Медведи», Челябинск). Их наставник – Станислав Шумик. Он также из Магнитогорска.

«У нас большая поддержка, ведь мы играем на родной земле, в хоккейном городе, в котором есть хоккейная школа с большими традициями. Здесь особая аура и большой стимул для ребят показать, на что они способны», - сказал главный наставник команды «Восток» Станислав Шумик.

«Притирка уже была, нужен был позитив, чтобы раскрепостить ребят, игроки должны почувствовать друг друга. При выборе игроков мы старались опираться на тренерские штабы команд, нашей задачей было все скомпоновать, опираясь на амплуа игроков. Мы собрали в Челябинске лучших представителей команд МХЛ на данный момент», - отметил главный тренер «Запада» Ринат Хасанов.

Уже завтра, четвертого декабря, болельщики увидят матч всех Звезд Женской Хоккейной Лиги. По предварительной информации, в состав сборной «Востока» вошли три хоккеистки из челябинского клуба «Белые медведицы» - Милена Третяк, Алина Гарипова и Виктория Кулишова.

Звездный уик-энд пройдет в Челябинске с 10 по 11 декабря, и это будет настоящее шоу – топ-перформансы лучших хоккеистов Лиги в мастер-шоу и турнире дивизионов. С сезона 2016/17 был изменен формат проведения этого соревнования. Теперь в рамках звездной недели команды формируются из игроков дивизионов. Уже дважды лучшими были представители дивизиона «Чернышева» и по одному разу - хоккеисты из дивизионов «Борова» и «Тарасова». Возможно, теперь настанет черед представителей дивизиона «Харламова». Именно его будут представлять хоккеисты Челябинской области.

На данный момент известно, что в состав дивизиона «Харламова» вошли Илья Проскуряков, Сергей Телегин и Антон Бурдасов из «Трактора», а также Егор Яковлев, Эдди Паскуале и Николай Голдобин из «Металлурга».

Кроме того, в рамках Матча Звезд КХЛ 2022 в Челябинске выступят ST, Slame, Анет Сай, НАZИМА, Егор Шип, Кирилл Скрипник и Клава Кока. Slame и Анет Сай осенью 2022-го выпустили совместный сингл «Доберемся до вершин», который сразу стал «хоккейным» хитом.