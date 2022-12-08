Лучшие хоккеисты рассказали челябинцам о Фонбет Неделе Звезд Хоккея 2022

Уже через несколько дней в Челябинске состоится долгожданное хоккейное событие года − Фонбет Матч Звезд КХЛ 2022. Мероприятие пройдет 10-11 декабря на базе ледовой арены «Трактор».

Партнер КХЛ, национальный провайдер «Ростелеком», спросил у российских и иностранных хоккеистов Лиги, что они знают о Челябинске, предстоящем празднике хоккея и будущем телекоммуникационных технологий.

На вопрос о столице Южного Урала нападающий ХК «Куньлунь Ред Стар», участник Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 Брэндон Ип ответил, что всегда с нетерпением ждет соревнований своей команды в Челябинске: «Это отличный город, который стоит посетить, много хороших ресторанов. У вас здесь классная ледовая арена с кучей фанатов. У вас отличная хоккейная команда. Каждая игра с ними, как сражение».

Сергей Телегин, защитник ХК «Трактор», участник Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 отметил: «Матч Звезд − это праздник хоккея для меня, болельщиков и нашего самого лучшего города».

Максим Шалунов, воспитанник челябинского «Трактора», а сейчас нападающий ярославского «Локомотива», поделился мнением о том, что такое «технологии возможностей»: «Это то, что помогает развитию нашей жизни, нашего общества и помогает человеку становиться более информированным».

Антон Бурдасов, нападающий ХК «Трактор», участник Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022, рассказал, что предстоящее спортивное событие позволит ему порадовать друзей, родственников и зрителей.

«Нам приятно, что многие именитые спортсмены пользуются услугами нашей компании, − отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев. – Например, у нападающего ХК «Трактор» Антона Бурдасова уже подключен высокоскоростной интернет по технологии «оптика в квартиру». Южный Урал по праву можно назвать оптическим регионом. Специалисты связи построили здесь около 15 тысяч километров оптоволоконных линий, поэтому мы можем обеспечить нашими цифровыми сервисами всех желающих».

Отметим, национальный провайдер «Ростелеком» за несколько дней построил высокоскоростные каналы связи для Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске. На ледовой арене «Трактор» установлено 30 точек доступа в интернет по технологии Wi-Fi в комнатах для бригад судей, волонтеров, координационном штабе и центре телевещателя. Беспроводная связь работает в комментаторских кабинках, пресс-центре и зрительских ложах.

Видеоролики доступны здесь.