08.12.2022
Скоков: Нужны передвижные лаборатории для выявления пьяных водителей
08.12.2022
Лучшие хоккеисты рассказали челябинцам о Фонбет Неделе Звезд Хоккея 2022
08.12.2022
ВТБ и ВЦИОМ: 70% жителей российских городов-миллионников готовы взять ипотеку для покупки первого жилья
08.12.2022
Зоосад в челябинских «Горках» получил лицензию на работу с животными
08.12.2022
Любовь к интернету особенно сильна у жителей Верхнего Уфалея и Юрюзани
08.12.2022
В Челябинской области заблокированы сотни сайтов для борьбы с наркотрафиком
Лучшие хоккеисты рассказали челябинцам о Фонбет Неделе Звезд Хоккея 2022
Впечатлениями спортсмены поделились в видеороликах «Ростелекома»
06.10.2022
Много психологизма, загадок и романтики: главные премьеры октября в видеосервисе Wink
04.10.2022
«Ростелеком» представил систему помощи водителю на всероссийском IT-форуме в Челябинске
04.10.2022
«Ростелеком» представил IT-сообществу страны актуальные сервисы кибербезопасности для государства и бизнеса
04.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022