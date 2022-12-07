«Ростелеком» обеспечил Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске скоростным интернетом

«Ростелеком» построил высокоскоростные каналы связи для масштабного спортивного события: Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 проходит в Челябинске, на базе ледовой арены «Трактор», с третьего по 11 декабря.

По словам директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаила Сергеева, специалисты связи в рекордные сроки организовали доступ в Сеть для организаторов, судей и сотрудников «Трактора».

«Скорость подключения по основному и резервному каналам связи составляет 2 Гбит/сек. В ледовой арене установлено 30 точек доступа в Интернет по технологии Wi-Fi в комнатах для бригад судей, волонтеров, координационном штабе и центре телевещателя. Беспроводная связь работает в комментаторских кабинках, пресс-центре и зрительских ложах», - рассказал Михаил Сергеев.

Генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин отметил, что Фонбет Неделя Звезд Хоккея 2022 − долгожданное и главное хоккейное событие этого года, объединяющее не только южноуральских болельщиков, но и любителей хоккея из соседних стран.

«Мы ожидаем, что мероприятие соберет свыше 25 тысяч человек. Приятно, что КХЛ доверила проведение этого мероприятия челябинской ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Для нас было крайне важно обеспечить отличную телекоммуникационную организацию для этого события, в том числе предоставить бесперебойный и скоростной интернет для трансляции», - подчеркнул Иван Савин.

Отметим, в Челябинске Матч Звезд КХЛ пройдет во второй раз: предыдущий турнир состоялся в 2013-м. В 2022 году на ледовой арене «Трактор» сразятся именитые спортсмены Континентальной хоккейной лиги, которые попытаются побить рекорды и завоевать звание лучших.