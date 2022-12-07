07.12.2022
«Ростелеком» обеспечил Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске скоростным интернетом
07.12.2022
ММК испытывает самый мощный в России железнодорожный кран
07.12.2022
Администрация Копейска ответила на критику Народного фронта по новому скверу в Горняке
07.12.2022
Бутлегеры задержаны в Челябинске
06.12.2022
За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 111, умерло трое
06.12.2022
Коммунальные объекты в частные руки чиновники передавали без концессионных соглашений
«Ростелеком» обеспечил Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске скоростным интернетом
Компания построила каналы связи для участников события в рекордные сроки
03.11.2022
Новые сказки о главном: ноябрьские премьеры в видеосервисе Wink
21.10.2022
В Челябинской области появилась станция связи с именем Папы Ю
21.10.2022
В Челябинской области резко вырос спрос на «Антивирус» от «Ростелекома»
11.10.2022
Systeme Electriс: курс на локализацию
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022