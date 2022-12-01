В Челябинске впервые прошел турнир по страйкболу среди горожан с инвалидностью

В Челябинске впервые состоялся патриотический турнир по страйкболу среди жителей города с ограниченными возможностями здоровья из региональных отделений Всероссийских обществ инвалидов (ВОИ) и глухих (ВОГ).

Азартная командная игра с успехом прошла в зале клуба «Бункер» 30 ноября и победила в ней – дружба.

Организовали турнир по страйкболу команда депутата челябинской городской думы от партии «Справедливая Россия - За Правду» Владимира Корнева, местные подразделения Гражданского комитета России, «Сильной России», Союза добровольцев России – совместно с обществом инвалидов Металлургического района и клубом «Бункер».

Интересно, что в числе участников «вооруженного противостояния» были три представительницы прекрасной половины человечества. Игра проходила по олимпийской системе и шла в течение четырех часов, с полудня до 16.00.

По словам Владимира Корнева, все участники, а это были челябинцы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабослышащие горожане из всех районных обществ инвалидов южноуральской столицы, остались очень довольны турниром.

То, что участники командного состязания получили удовольствие от сражения, понятно и из их комментариев на странице депутата в ВКонтакте, вот некоторые из них: «Супер, очень хорошо»; «Игра была интересная»; «Спасибо за игру».