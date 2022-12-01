01.12.2022
Умное зеркало и компьютерное зрение: проекты челябинских ИТ-компаний получат гранты
01.12.2022
В Челябинске впервые прошел турнир по страйкболу среди горожан с инвалидностью
01.12.2022
Правовой центр для призывников открыла военная прокуратура Челябинской области
01.12.2022
Челябинская область стала привлекательна для туристов
01.12.2022
Челябинск против домашнего насилия
01.12.2022
Семейные МФЦ в Челябинской области откроют 13 декабря
В Челябинске впервые прошел турнир по страйкболу среди горожан с инвалидностью
«Вооруженное сражение» пришлось по душе всем участникам
20.10.2017
Южноуральские дзюдоисты выиграли пять медалей на первенстве России среди инвалидов
27.07.2017
Семьи детей-инвалидов Челябинской области обучают навыкам домашней реабилитации
19.05.2016
В Челябинске на помощь инвалидам по слуху пришла диспетчерская служба
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022