02.10.2023
Начальнику ГУ юстиции Челябинской области продлили срок пребывания на госслужбе
02.10.2023
В Челябинске завершились соревнования по гребле на байдарках и каноэ
02.10.2023
«Ремпуть» Магнитогорска повысил износо- и термостойкость модернизированного думпкара
01.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 2 октября (18+)
29.09.2023
Волонтёры Томинского ГОКа высадили порядка девяти тысяч саженцев
29.09.2023
Новые грани таланта челябинца Владимира Витлифа
В Челябинске завершились соревнования по гребле на байдарках и каноэ
19.09.2023
Челябинские спортсменки завоевали «бронзу» всероссийских стартов по гребле на байдарках и каноэ
11.07.2023
Челябинские гребцы взяли два «золота» первенства Сибири и УрФО
18.08.2021
Челябинским гребцам подарят новые возможности для тренировок
08.06.2018
Жителей Челябинска приглашают к воскресной гребле
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
29.09.2023
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023
В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции
28.09.2023