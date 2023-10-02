В Челябинске завершились соревнования по гребле на байдарках и каноэ

В минувшие выходные в Челябинске прошел чемпионат и первенство области по гребле на байдарках и каноэ «Чемпионат Урала».

На гребной базе Челябинска (ул. Лыжных батальонов, 7) с 29 сентября по первое октября спортсмены соревновались за звание чемпиона Урала. Около 300 участников из Челябинска и областей, Екатеринбурга, Учалов, Омска и Перми заявились в соревнованиях, - уточнили в пресс-службе Министерсвта спорта региона.

В первый день соревнований байдарочники состязались на дистанции 500 метров. Во второй день прошёл парад, поднятие флага, предварительные старты 200 метров, и гонки на классах Дракон. Третий день соревнований завершился полуфиналами и финалами гонок на 200 метров.