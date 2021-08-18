Челябинским гребцам подарят новые возможности для тренировок

В Челябинске для школы спорта по гребле на байдарках и каноэ №11 обустроят новые тренировочные объекты. У спортсменов появятся лыжероллерная трасса, площадка для игровых видов спорта и воркаут-площадка.

Лыжероллерная трасса шириной три с половиной метра и протяженностью 350 метров расположится вокруг игровых зон и площадки для спортивно-массовых мероприятий и тренировок. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

«Строительство лыжероллерной трассы - долгожданный проект не только для лыжников. Не в сезон этим видом спорта занимаются представители парусного спорта, гребцы, да и многие другие спортивные направления все чаще включают в тренировочный процесс лыжи. Появление нового комплекса позволит сделать тренировки и для воспитанников спортшколы по гребле на байдарках и каноэ разнообразными и комфортными. Они смогут играть в футбол, баскетбол, бегать на хорошем покрытии по новым дорожкам», – рассказал начальник спортуправления Челябинска Максим Клещевников.

Первым этапом станут подготовительные работы. Необходимо расчистить территорию, убрать траву, ослабленные зеленые насаждения: на основании разрешения управления экологии и природопользования города будет осуществлён снос 14 ослабленных деревьев, диаметр ствола большинства из которых не превышает 12 сантиметров, и двух кустарников. Все деревья, которые не мешают работам по благоустройству и находятся в хорошем состоянии, будут сохранены.

Вторым этапом станет строительство лыжероллерной дорожки и спортплощадок.