18.08.2021
Дремов: В Челябинской области востребованы налоговые льготы индустриальных парков
18.08.2021
В Миассе четыре человека пострадали в ДТП
18.08.2021
В Челябинской области впервые за лето сократилось число новых случаев ковида за сутки
18.08.2021
Из Калининграда в Челябинск запустят поезд
18.08.2021
В Челябинской области работника колонии будут судить за помощь осужденному при побеге
18.08.2021
В Сатке задержан пьяный водитель рейсового автобуса
Челябинским гребцам подарят новые возможности для тренировок
08.06.2018
Жителей Челябинска приглашают к воскресной гребле
22.09.2017
В Челябинске проходит «Чемпионат Урала» по гребле на байдарках и каноэ
22.09.2016
В Челябинске состоится чемпионат Урала по гребле на байдарках и каноэ
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021