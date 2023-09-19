Челябинские спортсменки завоевали «бронзу» всероссийских стартов по гребле на байдарках и каноэ

Воспитанницы челябинской спортшколы №11 Софья Шестакова и Алёна Юхимчук завоевали бронзовую медаль на первенстве России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ.

Дистанцию 500 метров среди юниорок до 19 лет они прошли с результатом 02:39.460, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Спортсменок тренируют Василий и Елена Рыбаковы.

Отметим, соревнования проходят в Краснодаре на водных дорожках акватории озера Старая Кубань с 16 по 23 сентября.