11.07.2023
В Усть-Катавском лесничестве дотушивают лесной пожар
11.07.2023
Челябинские гребцы взяли два «золота» первенства Сибири и УрФО
11.07.2023
Розинцы устали жить без Дома культуры и попросили о помощи в решении проблемы губернатора
11.07.2023
В Челябинске отключили светофоры на четырех перекрестках
11.07.2023
В Челябинске девушка-водитель на пешеходном переходе насмерть сбила молодого велосипедиста
10.07.2023
В челябинском Саду камней активно готовятся к высадке деревьев
Челябинские гребцы взяли два «золота» первенства Сибири и УрФО
18.08.2021
Челябинским гребцам подарят новые возможности для тренировок
08.06.2018
Жителей Челябинска приглашают к воскресной гребле
22.09.2017
В Челябинске проходит «Чемпионат Урала» по гребле на байдарках и каноэ
22.09.2016
В Челябинске состоится чемпионат Урала по гребле на байдарках и каноэ
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023