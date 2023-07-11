Челябинские гребцы взяли два «золота» первенства Сибири и УрФО

Челябинские гребцы, воспитанники спортшколы олимпийского резерва №11, завоевали два «золота» первенства Сибирского и Уральского федеральных округов по гребле на байдарках и каноэ.

Соревнования проходили с седьмого по десятое июля в Барнауле – с участием двухсот юниоров и юниорок.

Спортсмены из Челябинска проходили дистанции 200, 500 и 1000 метров в дисциплинах «Байдарка» (одиночка, двойка) и «Каноэ» (одиночка, двойка), завоевав 24 медали: две золотые, 12 серебряных и десять бронзовых.

В общекомандном зачете челябинские гребцы заняли третье место, сообщает пресс-служба мэрии.