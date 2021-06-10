В челябинском Саду Победы проведет зарядку чемпион России и Европы по бадминтону

В Челябинске в День России, 12-го июня, в Саду Победы проведет зарядку для всех желающих многократный чемпион России и Европы по бадминтону Владимир Иванов.

К участию в мероприятии под названием «Спортивная Россия» многократный призёр Европейских игр, пятикратный победитель Кубка России, участник летних Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, заслуженный мастер спорта России приглашает всех желающих в 11 утра.

Отметим, организатором проекта «Зарядка со звездой» является челябинская региональная общественная организация «Молодежный центр». Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов.

Предыдущая зарядка в рамках данного проекта состоялась на Дне здоровья в сквере Семьи Ленинского района – седьмого июня горожан взбадривали клуб «FOX», федерация чирлидинга и чир спорта «Динамо»: неоднократные чемпионы Челябинской области во всех возрастных категориях, победители чемпионата и первенства Уральского федерального округа с 2018-го года, чемпионы всероссийский соревнований по чир спорту-2021. Жителям Челябинска они подарили мощный заряд бодрости и позитива.