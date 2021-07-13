В Челябинской области лесные пожары изменили сроки проведения Парижского полумарафона

Серьезные лесные пожары, бушевавшие в двух районах Челябинской области, вынудили откорректировать планы по проведению крупного спортивного мероприятия.

Межрегиональный забег «Парижский полумарафон», который должен был пройти в Нагайбакском районе 14 августа 2021 года, перенесен на 2022 год. Соответствующее решение принято организаторами, сообщает пресс-служба минспорта региона.

«Природные пожары, которые бушевали в Челябинской области, не обошли стороной трассу, которую мы готовили для забега», - отметила организатор Парижского полумарафона Светлана Мамедалина.

В группе мероприятия ВКонтакте Светлана делится фотографией и видео с места трассы, где похозяйничал огонь.

«Организаторам необходимо время, чтобы определиться с новым маршрутом и подготовить его для безопасного старта всех участников. Поэтому мы приняли решение перенести забег на 2022 год», - отмечает Светлана Мамедалина. Дата проведения полумарафона в следующем году будет объявлена позже.

Для зарегистрированных участников организаторы предлагают несколько вариантов: сохранить слот для участия в следующем году или вернуть деньги за слот. В случае выбора второго варианта необходимо написать на почту: paris@myrace.info.

ФОТО: организаторы Парижского полумарафона