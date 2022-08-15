Челябинцев приглашают к участию в легендарном легкоатлетическом марафоне

Фото: Управление по физической культуре и спорту Челябинска

Жителей Челябинска приглашают к участию в легендарном легкоатлетическом марафоне, который состоится в южноуральской столице 28-го августа и станет 15-м по счету.

Как сообщает управление по физической культуре и спорту городской администрации, грандиозное спортивное событие соберет свыше двух с половиной тысяч участников. На финише каждый спортсмен получит медаль с изображением знаменитого трактора С-60 «Сталинец», выпущенного на ЧТЗ в 1933 году.

«Марафон - отличная возможность проверить свои силы профессионалам легкой атлетики и присоединиться к миру спорта новичкам бега. Дистанции можно выбрать, учитывая свой уровень подготовки: от одного до 42,2 километра», - рассказал начальник спортуправления Челябинска Максим Клещевников.

Участники стартуют у ледовой арены «Трактор», далее пробегут по улицам Салавата Юлаева и Университетской Набережной, сделают поворот у моста на улице Северо-Крымской и отправятся в обратном направлении. Один круг составит 10,5 километра.

Участникам предлагают следующие дистанции: 10,5 километра, 21,1 километра и 42,2 километра. Также челябинский марафон можно пробежать в режиме онлайн.

Для участия необходима регистрация на сайте.

Организаторы подчеркивают, что у каждого участника при себе должно быть медицинское заключение, разрешающее принять участие в забеге.

Программа мероприятия:

27 августа / Суббота

09:00 - 20:00 – выдача стартовых пакетов в ЛА «Трактор», улица 250-летия Челябинска, 38;

28 августа / Воскресенье

07:00 - 07:30 – открытие стартово-финишного городка, выдача стартовых пакетов иногородним участникам в ЛА «Трактор», улица 250-летия Челябинска, 38;

07:40 – разминка для участников соревнований;

08:00 – старт забега на 42,2 км, 21,1 км и 10,5 км от ЛА «Трактор»;

09:15 – награждение абсолютных победителей и призеров на дистанцию 10,5 км (площадь перед ЛА «Трактор»);

09:45 – награждение абсолютных победителей и призеров на дистанцию 21,1 км (площадь перед ЛА «Трактор»);

10:00 – старт забега на дистанцию один километр;

11:30 – торжественная церемония награждения абсолютных победителей на дистанции 42,2 км (площадь перед ЛА «Трактор»);

13:45 – награждение победителей забега на 42,2 км в возрастных категориях (площадь перед ЛА «Трактор»);

14:00 – закрытие трассы челябинского марафона.

Более подробная информация о мероприятии - на сайте марафона и в группе ВКонтакте.