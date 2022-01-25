В Челябинской области построили дублер олимпийской трассы по ски-кроссу

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Челябинской области построена трасса - специально для подготовки сборной России по фристайлу к Олимпийским играм-2022 в Пекине в дисциплине «Ски-кросс».

Горнолыжный курорт Южного Урала стал базой для подготовки национальной команды не случайно. При поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и правительства региона здесь построена единственная в России трасса-дублер олимпийской трассы протяженностью 1400 метров. Для ее подготовки было закуплено необходимое оборудование и привлечены лучшие специалисты в области строительства горнолыжных трасс.

Первый тренировочный сбор национальной команды России на склоне горнолыжного курорта «Солнечная долина» в Миассе прошел в начале января 2022 года. Еще один сбор запланирован на конец января, после чего команда сразу отправится в столицу Олимпиады – Пекин.

«Мы приезжаем в Челябинскую область, потому что это единственное место, где есть полноценная трасса для ски-кросса, которую можно использовать для подготовки к Олимпиаде. Мы попросили удлинить трассу, чтобы хватало сил с запасом. Здесь идут нам на уступки, могут помочь с изменением трассы, если будет необходимость», - рассказал лидер сборной России, призер Олимпийских игр-2018 Сергей Ридзик.

Как отметил главный архитектор трассы Алексей Иванов, ее специально сделали на 200 метров длиннее, чтобы спортсмены готовились в более сложных условиях, а на Олимпиаде им было проще выступать. По времени прохождения трасса соответствует олимпийскому стандарту: 1,10-1,12 минуты. При строительстве спортивного объекта для ски-кросса были использованы те же препятствия, которые предстоит пройти спортсменам на Олимпиаде: волны, трамплины, контруклоны. Несмотря на то, что строительство уже завершено, трассу можно будет доработать, учитывая пожелания команды и Федерации фристайла России.

«Сделать трассу для тренировок сборной России на «Солнечной долине» точной копией олимпийской в Пекине невозможно, – уточнил Алексей Иванов. – Поскольку у нас совершенно другой склон, другой рельеф. Сейчас наша трасса на некоторых участках имеет до пяти вариантов прохождения дистанции. Стартовый участок на «Солнечной долине» по техническим характеристикам похож на тот, что в Китае».

Также на южноуральской трассе созданы новые фигуры, которые нередко используются на Кубках мира и будут присутствовать на пекинской трассе. Во второй половине есть секция, где спортсменам будет физически тяжело проходить препятствия: серия длинных волн, двусторонних отрицательных уклонов и обычных контруклонов. На финишной прямой спортсменов ждет несколько разных линий прохождения трассы.

Сразу после Олимпийских игр на трассе «Солнечной долины» пройдут международные соревнования – этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Южноуральские болельщики 26 и 27 февраля первыми в мире увидят триумфаторов и участников Олимпиады. Спортсмены выступят на этой же трассе, однако к турниру ее изменят – расширят и уберут дублер в центральной части.

Билеты на этап Кубка мира можно приобрести в кассах горнолыжного курорта «Солнечная долина» и на сайте kassir.ru=г