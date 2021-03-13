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В Челябинской области стартовал Кубок мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс»

В Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоялось торжественное открытие этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».

«Сегодня здесь, на склонах «Солнечной долины», мы уже в пятый раз проводим этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». К нам приехало более 80 спортсменов из 13 стран мира», - сказал на открытии губернатор Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил международную федерацию по лыжам за постоянное сотрудничество, которое пообещал развивать в дальнейшем.

Губернатор выразил слова благодарности спортсменам и тренерам за их мастерство и за подаренный праздник, а также всех зрителей и болельщиков за царящее на Кубке приподнятое настроение.

«Я буду работать над тем, чтобы эти соревнования проводились ежегодно, - пообещал Алексей Текслер. - Действительно, они собирают большое количество зрителей».

Губернатор отметил, что в регионе любят и ценят зимние виды спорта, сформировался большой интерес к горным лыжам в целом, и, в частности, к «ски-кроссу». Эти очень динамичные интересные соревнования, и это всегда вызывает у зрителя эмоции».

«Мы будем поддерживать и развивать зимний спорт, строить новые объекты, помогать спортсменам, а также проводить такие замечательные соревнования», - заверил Алексей Текслер.

Сразу после церемонии открытия стартовали финальные соревнования, по итогам которых определятся победители и призеры соревнований. Как сообщает региональный минспорта, пять российских спортсменов пробились в решающую стадию соревнований и постараются побороться за медали. Среди них и два южноуральских спортсмена - Игорь Омелин из Аши и Анастасия Чирцова из Магнитогорска.

Игорь Омелин и призер Олимпийских игр Сергей Ридзик уступили своим соперникам в 1/8 финала.

Три россиянки - Екатерина Мальцева, Анастасия Чирцова и Дарья Мельчакова - вышли на старт в одном из четвертьфинальных заездов. Лишь Екатерине Мальцевой удалось преодолеть четвертьфинальный барьер и в следующем заезде бороться за попадание в большой финал. Она в итоге заняла восьмое место.

По итогам соревнований Кубок мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» среди женщин достался выиграли швейцарка Фанни Смит

«Нынешняя победа стала для Фанни Смит уже пятой по счету на «Солнечной долине». В общении с журналистами спортсменка призналась, что очень рада своей победе, но еще больше ее обрадовала сама возможность соревноваться с сильными соперниками на хорошо подготовленной трассе», - сообщает минспорта.

Среди мужчин победу одержал лидер текущего зачета Кубка мира канадец Рис Хоуден.Серебряная медаль досталась шведке Сандре Нэслунд, бронза на счету Катрин Офнер из Австрии. Серебро завоевал японец Рио Шугаи, бронзу – Йос Берри из Швейцарии.

Победителям были вручены фирменные короны.

После соревнований Алексей Текслер с супругой Ириной зашел в «Хаски-центр».

«Поиграли с питомцами, посмотрели щенков. Собаки тут удивительные — дружелюбные, ласковые, - поделился впечатлениями глава региона на своей странице в Инстаграм. - У нас в области отличный отдых».

Фото: Оргкомитет соревнований и пресс-службы губернатора