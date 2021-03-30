В Челябинской области завершился финал Кубка России по сноуборду

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Челябинской области завершился финал Кубка России по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс.

Для участия в стартах в Челябинскую область приехали спортсмены из Новосибирска, Магаданской области, Красноярского края, Москвы, Кировска, Санкт-Петербурга, Камчатского края, Пермского края. Среди женщин победу одержала Мария Васильцова из Новосибирской области, среди мужчин – Даниил Донских, представитель Камчатского края.

Финал Кубка России по сноуборду - не последние соревнования в этом сезоне, которые принимает «Солнечная долина»: с 30 марта по четвертое апреля на горнолыжном курорте под Миассом проходит чемпионат России по ски-кроссу, а с первое по пятое апреля здесь состоится чемпионат России по борд-кроссу.

Также помимо профессиональных стартов, 17 апреля в «Солнечной долине» состоится экстрим-фестиваль - гонки на снегоходах.