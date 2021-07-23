В Магнитогорске играют в футбол с пелёнок

В Магнитогорске (Челябинская область) дети любят футбол даже в детсадовском возрасте. На загородной детской даче «Горный ручеёк» состоялись финальные игры и торжественное награждение победителей 9-го городского турнира по футболу среди воспитанников дошкольных учреждений на Кубок Собрания депутатов.

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Оздоровительно-образовательный центр «Горный ручеёк» является уникальным и единственным учреждением в России, обеспечивающим круглогодичное и круглосуточное пребывание и оздоровление детей дошкольного возраста.

В прошлом году в детском центре прошли масштабные ремонтные работы. В частности, на месте старого спортивного стадиона появилось современное футбольное поле с искусственным травяным газоном. Такие условия для занятия спортом есть далеко не во всех образовательных учреждениях.

В течение лета воспитанники 18-ти детсадовских групп, отдыхающие на даче, тренировались и показывали своё футбольное мастерство.

Финальные игры, которые впервые прошли на новом поле, стали настоящим праздником счастливого детства, спорта и хорошего настроения. Ребят развлекали нарядные воспитатели-аниматоры, все вместе играли, ловко отбивали мячи, пели… И мастерски отгадывали футбольные загадки от инициатора турнира - спикера Собрания Александра Морозова.

Александр Олегович постоянно участвует в заключительном действе, а в этот раз выступил ещё и в роли спортивного комментатора финального матча. Дружные болельщики сопровождали игру бодрыми кричалками, а наиболее опасные моменты провожали овациями.

«Это единственный в стране турнир, где детсадовцы играют в футбол не разово – поиграли и забыли, а традиционно и уже девятый год. Только в прошлом году из-за пандемии игры не проходили, – рассказал Александр Морозов. - Древнекитайские мудрецы говорили, что путь в тысячу миль начинается с первого маленького шага. Вот с этого шага – не из-под палки, а когда сами хотят - начинается формирование взрослого человека. И даже если мальчишки не станут большими футболистами, поиграв в команде, они усвоят главное - азы дружбы».

В результате упорной борьбы определились лучшие команды и самые успешные игроки. Всем достались медали, грамоты, сладкие призы и памятные вымпелы.