24.02.2022
Мужчину, расстрелявшего работников РЖД в Карталах, отправили в СИЗО
24.02.2022
В челябинском аэропорту предупредили об отмене завтрашних рейсов на юг
24.02.2022
В Магнитогорске подростки разыграли Кубок депутатов
24.02.2022
Нырнул, не задумываясь: кыштымский рыбак спас провалившегося под лед мужчину
24.02.2022
Жительница Кусы пропила пенсию, а в краже денег обвинила собственного сына
24.02.2022
«Победа» компенсирует расходы всем пассажирам отменённых рейсов на юг России
В Магнитогорске подростки разыграли Кубок депутатов
22.02.2022
В Магнитогорске принимают предложения от жителей по благоустройству
26.01.2022
В Магнитогорске рекордно низкая безработица
25.01.2022
Магнитогорские ревизоры отчитались о работе
24.01.2022
В Магнитогорске в учреждениях соцзащиты появятся сиделки
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022