В Магнитогорске подростки разыграли Кубок депутатов

В Магнитогорске (Челябинская область) накануне Дня защитника Отечества состоялся XXII турнир по хоккею среди дворовых команд на Кубок городского Собрания.

Ежегодно, уже 22 года подряд, в февральские дни в Магнитогорске на открытых ледовых площадках проходят хоккейные баталии мальчишек. В этом году в турнире приняло участие десять дворовых команд.

Это и есть самый настоящий дворовый хоккей, который развивал и поддерживал человек, чьим именем назван этот турнир - Владимир Гусев. Он был настоящим энтузиастом детского дворового хоккея. В перестроечное время, будучи начальником ЖКО, собрал команду единомышленников. Вместе с ребятами строил и ремонтировал хоккейные коробки во дворах, приобщая мальчишек к труду и спорту, отвлекая от нездоровых уличных развлечений.

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А после его смерти по инициативе спикера Собрания Александра Морозова был организован турнир памяти Гусева. Приветствуя мальчишек, спикер Собрания пожелал им расти добрыми и сильными: «Двадцать второй турнир памяти Гусева 22 февраля 2022 года - такая сегодня уникальная дата. Мы с вами в этот день выбираем спорт и играем в любимый хоккей!».

У «гусевского» турнира много добрых традиций. Одна из них - каждый год ребят поддерживают хоккеисты команды мастеров «Металлурга». Так, «лицом турнира» в разные годы были Алексей Кайгородов, Евгений Бирюков, Павел Дорофеев, Сергей Мозякин. В этом году им стал обладатель Кубка Гагарина, защитник Михаил Пашнин.

Победителями XXII турнира памяти Владимира Гусева и обладателем переходящего Кубка городского Собрания стала команда 137 микрорайона. Специальные призы получили и победители, и лучшие игроки.