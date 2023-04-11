В Магнитогорске стартовали всероссийские соревнования по боксу

С десятого по 16 апреля 2023 года в Магнитогорске (Челябинская область) проходят всероссийские соревнования по боксу среди юношей 13-14 лет, посвященные 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

На Южный Урал съехались около 15 спортивных команд, представляющих Центральный, Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа России. Соревнования пройдут на площадке Дворца спорта имени Ивана Ромазана.

Председатель Челябинского регионального ВФСО «Динамо» - начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Иванов.