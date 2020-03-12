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В Магнитогорске юным хоккеистам вручили Кубок Собрания

Спорт
Сегодня, 10:42

Юбилейный, двадцатый турнир собрал на льду 20 дворовых команд.

Как отметил председатель городского Собрания Александр Морозов, соревнования проводятся в память об энтузиасте, сподвижнике детского дворового хоккея Владимире Гусеве.

«В конце 90-х годов, будучи начальником ЖКО, он после работы снимал пиджак, галстук, брал молоток и вместе с ребятами восстанавливал заброшенные хоккейные коробки. Приобщал местных мальчишек к труду и  спорту, отвлекая от нездоровых уличных развлечений», - рассказал магнитогорский спикер.

Ежегодно турнир на кубок Собрания депутатов поддерживают профессиональные хоккеисты. В этом году «лицом» соревнований стал Павел Дорофеев, девятнадцатилетний нападающий «Металлурга», Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2020 года. Именно его изображение с личным пожеланием юным спортсменам было на вымпелах и плакатах турнира.

В напряженной борьбе победителем стала команда «Гайдаровец», подтвердив своё многолетнее лидерство. Ребят приветствовали многочисленные высокие гости, а также вдова Владимира Гусева Валентина Яковлевна.

Организаторами турнира отмечены лучшие игроки: защитник, нападающий и вратарь. Кстати звание лучшего голкипера получила единственная девочка - Анастасия Захарченко.  Самым ценным игроком турнира стал Матвей Халевин из команды «Гайдаровец». Приз - отличная клюшка - был учрежден Федерацией хоккея Магнитогорска.

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Теги
Магнитогорск
Александр Морозов
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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