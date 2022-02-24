В память о полковнике Гусакове южноуральские ветераны ФСБ взяли в руки кий

Ветераны УФСБ по Челябинской области провели турнир по бильярду, посвятив его памяти полковника Александра Гусакова, ушедшего из жизни при исполнении служебных обязанностей в 2003 году.

Как отмечают в пресс-службе регионального управления ФСБ, традиционно в память о коллеге контрразведчики проводят соревнования по волейболу - в свое время полковник Гусаков организовал и возглавил волейбольную команду руководящего состава УФСБ.

Прежде волейбольные турниры проводились только в стенах управления, между его подразделениями. Со временем география участников расширилась, и в соревнованиях стали принимать участие команды взаимодействующих структур: ОАО «Челябэнергосбыт», регионального подразделения «Росрезерва», ФГУП «Приборостроительный завод» (Трехгорный), отметили в пресс-службе ведомства.

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На товарищеские встречи уже дважды приезжала волейбольная команда руководящего состава и ветеранов ФСБ России центрального аппарата «Отдушина.

В дальнейшем волейбольные игры переросли в спартакиаду, которая объединила их с чемпионатом по бильярду, посвященным памяти генерального директора ОАО «Челябэнерго», заслуженного работника ЕЭС России, почетного гражданина Челябинска Вячеслава Середкина.

Нынешнюю товарищескую встречу на кубок полковника Гусакова с учетом эпидемиологической обстановки решено было не отменять, а переформатировать в соревнования по бильярду между ветеранами УФСБ и гражданских структур. Она проводилась под эгидой челябинской областной спортивной общественной организации «Федерация бильярдного спорта».

В состязании кубок победителя завоевала команда чекистов. В личном спортивном зачете первое место - у ветеранов энергетической отрасли.