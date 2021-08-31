В Усть-Катаве появится новое спортивное ядро

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий зимними видами спорта с лыжероллерной трассой будет построен в Усть-Катавском городском округе (Челябинская область). Строительство начнется через несколько месяцев.

Поручение о возведении нового спортивного объекта дал губернатор Алексей Текслер.

«В ближайшие месяцы начнем строительство», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор рассказал предисторию появления этого ФОКа. «В декабре прошлого года ко мне обратились жители Усть-Катава с вопросом о том, что необходим круглогодичный лед, в городе серьезные хоккейные традиции», - поделился глава региона.

Проект ФОКа, разработанный администрацией округа, уже прошел госэкспертизу. В четверг Алексей Текслер принял решение о начале строительства объекта. «Это новый ледовый дворец с трибунами. Рядом с катком будет и лыжероллерная трасса – комплекс спортивных объектов, который позволит создать в Усть-Катаве новое спортивное ядро», - пояснил губернатор.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет обслуживать хоккейный корт, а также лыжероллерную трассу, которая будет проходить в нескольких десятках метров от корта. Оба объекта будут представлять собой единый комплекс зимних видов спорта (хоккей, фигурное катание, лыжные гонки). В административном здании будут находиться раздевалки для спортсменов и тренеров, помещения для хранения инвентаря, прокат инвентаря.