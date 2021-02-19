В выходные из-за авторалли по дорогам Кыштыма и Карабаша транспорт ездить не сможет

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В выходные из-за авторалли по дорогам Кыштыма и Карабаша транспорт ездить не сможет

В Челябинской области в связи с проведением пятого этапа Кубка России по авторалли «Малахит-2021» в предстоящие выходные будет введено ограничение движения транспорта по нескольким региональным дорогам Кыштымского и Карабашского городских округов.

Как сообщает пресс-служба миндортранса региона, в воскресенье, 21-го февраля, с 16.00 до 21.00 будет ограничено движение по дороге Карабаш - Белое Озеро - Косой Мост на участке км 19+964 - км 23+000.

В понедельник, 22-го февраля, в аналогичный период времени будет ограничено движение по дороге Кыштым - Слюдорудник - Большие Егусты на участке км 16+000 - км 27+650.