В выходные из-за авторалли по дорогам Кыштыма и Карабаша транспорт ездить не сможет
В Челябинской области в связи с проведением пятого этапа Кубка России по авторалли «Малахит-2021» в предстоящие выходные будет введено ограничение движения транспорта по нескольким региональным дорогам Кыштымского и Карабашского городских округов.
Как сообщает пресс-служба миндортранса региона, в воскресенье, 21-го февраля, с 16.00 до 21.00 будет ограничено движение по дороге Карабаш - Белое Озеро - Косой Мост на участке км 19+964 - км 23+000.
В понедельник, 22-го февраля, в аналогичный период времени будет ограничено движение по дороге Кыштым - Слюдорудник - Большие Егусты на участке км 16+000 - км 27+650.