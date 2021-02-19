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На Южном Урале назовут имена новых чемпионов по зимнему дрифту

В ближайшие выходные, 21 и 22 февраля, станут известны имена новых чемпионов Урала по зимнему дрифту. Финальный этап пройдет на специально подготовленной ледовой трассе на озере Калды, на базе отдыха «Русский остров» (Челябинская область). Вход для зрителей – свободный.

Чемпионат Уральской лиги дрифта на сегодняшний день является самым масштабным в стране среди зимних дрифт-соревнований сезона 2020–2021. В серии уже приняли участие 168 пилотов из 14 регионов и 42 городов России. Специальный гость и судья финала — Дмитрий Ермохин из Красноярска. Чемпион RDS-Сибирь 2017, участник ASIA PACIFIC D1 PRIMRING GRAND PRIX 2018 (сборная России против сборной Японии), ТОП пилот RDS GP. Дмитрий не только присоединится к Андрею Астапову и Сергею Абраменкову на судейской вышке, но и обязательно пообщается с уральскими пилотами, даст советы по пилотированию и настройке автомобилей.

«Кроме излюбленных для зимнего дрифта Жигулей и вполне привычных Тойот и Ниссанов, на зимнем чемпионате на дрифт-трассе можно увидеть и Запорожец, и Ниву. Соревнуются два класса – в воскресенье «Анлим» (без ограничений по размеру колеса), в понедельник «Боевая классика» (максимальный диаметр колеса – 14)», – рассказывают организаторы чемпионата.

Специально для самых смелых болельщиков в этом году работает LAVR ДРИФТ-ТАКСИ – пилоты ULD катают зрителей на ледовой трассе (три круга, билет стоит 1000 рублей, приобрести можно на соревнованиях).

За соревнованиями можно следить и онлайн. Трансляция идет в режиме реального времени: съемка с трех камер, лучшие ракурсы, самые интересные моменты и даже интервью с пилотами. Начало в 15:00.