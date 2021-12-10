Наталья Котова сообщила о начале строительства в Челябинске трасс для гонщиков

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, десятого декабря, сообщила о начале строительства в городе оборудованного автоспорткомплекса на базе муниципального учреждения «Трасса 74».

Мэр подчеркнула, что на дорогах общего пользования гонщикам не место, поэтому наслаждаться прелестями быстрой езды они будут на территории комплекса. Объект, по словам Натальи Котовой, построят «через дорогу от нового зеленого холма, который раньше был челябинской городской свалкой».

Глава города отметила также, что одним из инициаторов проекта стал начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев. Идею поддержал глава региона Алексей Текслер.

«Наша задача - создать все необходимые условия для любителей дрифта, драг-рейсинга, автокросса и других автомобильных спортивных дисциплин», - подчеркнула Наталья Котова.

Градоначальница сообщила, что на территории автомобильного спортивного комплекса появятся трибуны, новые треки, здание технического парка, кафе, освещение для ночных гонок.

«Строительство начнем уже в следующем году. Покататься здесь сможет абсолютно любой желающий», - сказала мэр.

Под постом Натальи Петровны о скором старте стройки в Инстаграм появилось уже немало комментариев. Реакция горожан – очень положительная.

«Наконец-то серьезный автоспорт в полной мере вернётся на Урал! Мы искренне рады!»; «Лучшая новость! Челябинск очень давно ждёт!»; «Очень здорово!»; «Ура! Наконец-то!»; «Скоро Челябинск будет самым лучшим автоспортивным регионом!»; «Ждём!»; «Поздравляю челябинских автоспортсменов!»; «Отличная новость!»; «Ну ничего себе!»; «Наталья Петровна, огромное спасибо за содействие строительству! Ждём с нетерпением!»; «Да ладно?? Уже 46 лет жду этой новости! Спасибо!!!»; «Товарищи спортсмены, возрадуемся! Надеюсь дальше слов дело пойдёт!»; «Я в шоке! Ура, товарищи!!!!»; «Может, по ночам перестанут гонять!» - ликуют подписчики мэра.

А вот какой развернутый комментарий оставил под аналогичным постом Натальи Котовой на ее странице в ВКонтакте челябинец Юнус Аминов: «Автогонщики в это вложатся или наш же покой за наши деньги? Если ГИББД и в том числе МВД региона не справляются со своими обязанностями на дорогах города в этом вопросе, предлагаю удерживать 25% от заработной платы с ответственных в этих структурах лиц на строительство данного комплекса. Довольных будет очень много. Я одобряю и поддерживаю то, если бы создавались условия для конкретного вида спорта (!), а тут для дрифтеров (нарушителей) и прочих за наши же деньги. Высадите лучше на эти деньги деревья! Отдельный комментарий о видео. Вы действительно хотите выделить из бюджета города деньги на то, чтобы вот на этих корытах там ездили?!!! Подсказка от налогоплательщика - в «Парковом» не везде есть тротуар и приличные остановочные комплексы, именно приличные!».

Тем временем, Наталья Котова сообщила, что городские власти в вопросе строительства объекта надеются на поддержку Алексея Текслера, тем более что проект им поддержан.

«Скорее всего, на условиях софинансирования будем им заниматься. Сумма требуется внушительная - порядка 160 миллионов, поэтому планируем за год-два завершить все работы. Это социальный спортивный объект, в котором заинтересованы не только взрослые, но и дети. Сейчас у нас есть три муниципальные школы, где ребята занимаются автоспортом», - отметила Наталья Котова.