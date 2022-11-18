Педаль до упора: в Златоусте будут возрождать автоспорт

Администрация Златоуста (Челябинская область) планирует возрождать автоспорт. Трасса для гонок есть на Уреньге. Первые любительские соревнования после длительного простоя проведут уже этой зимой. Об этом заявил глава Златоуста Максим Пекарский.

«Направление интересное и есть далеко не в каждом городе. Тем более что у нас есть трасса на Уреньге и в Центре юных техников действует профильная секция. Здесь с 2013 по 2017 годы проходили соревнования федерального уровня, она была самой скоростной в России», - написал в социальной сети Максим Пекарский.

Протяженность трассы полтора километра. Она отвечает всем требованиям Российской автомобильной федерации и может использоваться круглый год. Еще один плюс – удобная логистика, что особенно важно для иногородних спортсменов.

Сегодня, несмотря на длительный простой, трасса в удовлетворительном состоянии, нужно провести только подготовительные мероприятия. Этой зимой уже запланированы любительские соревнования.