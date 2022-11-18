18.11.2022
Педаль до упора: в Златоусте будут возрождать автоспорт
18.11.2022
Власти напомнили челябинцам о возможности участия в инициативных проектах
18.11.2022
В Магнитогорске 75-летяя пенсионерка расправилась с супругом-тираном
18.11.2022
Магнитогорец убил супругу и пытался зарезать маленького сына
18.11.2022
В 2022-м граждане покидали Челябинскую область ради Казахстана куда чаще, чем годом ранее
18.11.2022
Запрет полетов в 11 российских аэропортов продлен до 27 ноября
Педаль до упора: в Златоусте будут возрождать автоспорт
25.04.2022
В Челябинске 30 апреля заключат контракт на строительство «Трассы 74»
10.12.2021
Наталья Котова сообщила о начале строительства в Челябинске трасс для гонщиков
19.02.2021
На Южном Урале назовут имена новых чемпионов по зимнему дрифту
19.02.2021
В выходные из-за авторалли по дорогам Кыштыма и Карабаша транспорт ездить не сможет
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022