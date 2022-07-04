Ватерполистки златоустовской «Уралочки» проводят тренировочные сборы

Продолжается тренировочный процесс женских ватерпольных сборных России: национальной, молодежной и юниорской. Две первые проводят сборы в Туапсе, юниорская – в Кисловодске. И во всех российских командах практически половина состава представлена игроками клуба из Златоуста «Динамо-Уралочка».

Как сообщили в пресс-службе клуба, в главной команде страны их семеро плюс тренер «Уралочки» Михаил Накоряков. В молодежной и юниорской сборной – по шесть южноуральских ватерполисток. Тренировочные сборы перейдут в игровую стадию уже с 15 июля в Златоусте. Там состоится большой турнир, посвященный юбилею Металлургического завода. В нем примут участие все сборные страны, «Динамо-Уралочка», а также ряд российских, и, не исключено, что и зарубежных команд.

«Такому представительству наших игроков в сборных не удивлен. Работают и наша школа, и две команды мастеров. Девчонки в отличной форме, следим за тренировочным процессом. Все, что они наработают на сборах – закрепим в играх турниров в Златоусте», - отметил главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.