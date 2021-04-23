Ватерпольная «Уралочка» вступает в борьбу за медали чемпионата России

На чемпионате страны по водному поло среди женских команд начинается решающая стадия: «Финал четырех», который стартует сегодня, 23-го апреля, в Киришах, определит обладателей медалей и звания победителя.

Златоустовская команда «Динамо-Уралочка» (Челябинская область) задолго до завершения регулярного первенства завоевала право участвовать в главном турнире, и сейчас ей предстоит борьба за награды высшего достоинства. В полуфинальном матче наши ватерполистки сыграют с московским «СКИФом».

Игра состоится в субботу, 24-го апреля, в 21 час по уральскому времени. В другом полуфинале действующий чемпион России «Кинеф» из Киришей сразится с волгоградским «Спартаком». Победители этих матчей выходят в Суперфинал, где разыграют золотые и серебряные медали. Проигравших ждет матч за третье место.

А буквально через неделю «Уралочке» предстоит еще один «Финал четырех». В Венгрии наша команда поберется за Кубок Европейских Чемпионов.