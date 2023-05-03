Юные челябинцы стали победителями международного турнира по инклюзивному чирлидингу

Юные челябинские спортсмены стали победителями третьего международного турнира по инклюзивному чирлидингу в Астане.

Участие в соревнованиях дети с ограниченными возможностями здоровья из столицы Южного Урала приняли впервые.

Турнир собрал свыше трехсот спортсменов из Казахстана и России, в том числе инвалидов и детей с ОВЗ. Челябинскую область представляли команды из Челябинска, Златоуста, Усть-Катава и Копейска. Спортивные состязания включали в себя все дисциплины чир спорта и чирлидинга.

Впервые в зрелищных состязаниях международного уровня принимали участие начинающие параспортсмены в возрасте от восьми до 14 лет группы ЛИН (лица с интеллектуальными нарушениями).

Команда «Звезда» челябинского областного Центра диагностики и консультирования из 15 спортсменов выступила в дисциплинах «Пара чирлидинг-группа», «Пара стант смешанный», «Пара Чир хип-хоп группа», «Пара Чир хип- хоп двойка», «Пара чир-фристайл двойка» и «Пара соло фристайл», и в каждой из них ребята взяли «золото». Это первые достижения юных спортсменов Челябинска такого уровня.

Команда «Магия» из Челябинска заняла первое место в дисциплинах «Чир фристайл группа» и «Чирлидинг стант», «Магия Джуниор» взяла «серебро».

Кроме того, команды «Бриз» (Златоуст), «Чир-Ника» (Усть-Катав) и «Клуб Форвард» (Копейск) в ряде дисциплин собрали комплекты призовых мест, сообщили в администрации Челябинска.