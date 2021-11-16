Южноуральцы могут подать заявку на всероссийский конкурс «Ты в игре»

Сегодня, 16 ноября стартовал второй сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Гран-при конкурса составит один миллион рублей, а победители в каждой номинации получат по 300 тысяч рублей на развитие своих проектов.

Конкурс организует АНО «Национальные приоритеты» при поддержке министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Сегодня, 16 ноября, пресс-конференцию, посвященную старту проекта, организовала пресс-служба Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».

Конкурс «Ты в игре» направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив, популяризации массового спорта и здорового образа жизни.

«Финалисты первого сезона продолжают активно развивать свои проекты. Участники выходят на межрегиональный и международный уровни, популяризируя спорт среди населения. Цель проекта- «подсадить» всех на спорт. В этом году мы ожидаем рост заявок», - отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

На первый сезон «Ты в игре» было подано 2 608 заявок из всех 85 регионов России. По его итогам первое место жюри присудило детской следж-хоккейной лиге, которая развивает адаптивный хоккей в стране. Второе место занял проект Run with Zippy из Якутска, это мобильное приложение — беговой трекер с интерактивным питомцем, который работает по принципу «тамагочи». Третье место взял проект Crimea X Run, создатели которого организуют длинные забеги по побережью Черного моря.

«Привлечение как можно большего числа россиян к активным занятиям спортом – приоритетная задача министерства спорта России. Благодаря таким проектам, как «Ты в игре», спорт становится нормой жизни. В новом сезоне мы рассчитываем привлечь еще больше внимания к конкурсу. Важно, чтобы проекты участников действительно были интересны и полезны для людей, вне зависимости от их возраста и образа жизни», - отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Второй сезон конкурса «Ты в игре» будет включать пять основных номинаций и одну дополнительную.

Первая – это «Точка роста». Она предназначена для стартапов местного или регионального уровня.

Вторая – «Масштаб». В ней смогут принять участие те конкурсанты, чьи спортивнее проекты, направленны на привлечение для участия в них до 500 участников.

Третья номинация - «Дети в спорте». Она предназначена для инициатив, направленных на создание инфраструктуры, образовательных программ или мероприятий для детей до 14 лет.

Четвертая - «Трансформация в спорте» – для цифровых сервисов, помогающих организовывать и анализировать тренировочный процесс.

Пятая - «Безграничные возможности» – для решений по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта.

А дополнительная номинация предназначена для журналистов, которые активно освещают спортивные события у себя в регионах.

Прием заявок продлится на сайте «Ты в игре» до 21 января 2022 года. Участнику необходимо зарегистрироваться и ответить на вопросы о проекте. При оценке проектов будут учитываться шесть основных критериев: уникальность, актуальность и социальная значимость проекта, масштаб и уровень его реализации, стратегия развития.

На основе набранных баллов будет сформирован рейтинг проектов в каждой номинации. Также на сайте конкурса пройдет народное голосование, в рамках которого все желающие смогут поддержать лучшие на их взгляд проекты.