Южноуральцы отличились на Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта

В Ижевске (Удмуртская республика) завершился VI Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. Спортсмены из Челябинской области представили регион в двух видах спорта – гиревом, где стали первыми, и перетягивании каната, в котором замкнули тройку призеров.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, в основном составе программы на соревнованиях были представлены 16 видов спорта: армрестлинг, бильярдный спорт, воздушно-силовая атлетика, гиревой и городошный спорт, корэш, лапта, мини-футбол, перетягивание каната, самбо, спортивное ориентирование, сумо, танцевальный спорт и шашки.

В общекомандном первенстве в гиревом спорте команда Челябинской области заняла первое место вместе с хозяевами фестиваля из Удмуртии, набрав одинаковое количество очков. Третье место у сборной команды Ямало-Ненецкого автономного округа. Медали в личном первенстве золотые медали завоевали Вячеслав Плотников и Николай Степанов. У Александра Волошина – «серебро».

В перетягивании каната южноуральские атлеты в упорной борьбе, уступив командам из Москвы и республики Дагестан, заняли третье место.

Фото: пресс-служба министерства спорта Челябинской области