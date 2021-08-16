16.08.2021
Автозавод «Урал» посетила делегация ООО «УК «Мечел-Сталь»
16.08.2021
В Челябинске шесть предприятий попали под антиковидные санкции
16.08.2021
Южноуральцы отличились на Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта
16.08.2021
В Челябинске продолжаются проверки в общественном транспорте
16.08.2021
В Челябинске благоустраивают территории на местах демонтированных незаконных ларьков
16.08.2021
В Челябинске продолжается замена погибших деревьев
Южноуральцы отличились на Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021