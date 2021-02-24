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Южноуральские каратисты отличились на всероссийских соревнованиях

Южноуральские каратисты завоевали 25 медалей на всероссийских соревнованиях в республике Башкортостан Победители и призеры соревнований были отмечены медалями и дипломами соответствующих степеней.

В Центре спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Римы Баталовой завершились Всероссийские соревнования по каратэ WKF «Олимпийские надежды».

В соревнованиях приняли участие 1350 спортсменов в пяти возрастных группах из 27 регионов России.

Челябинская делегация завоевала шесть золотых, четыре серебряных и 15 бронзовых наград. В общекомандном зачете южноуральцы поднялись на третье место.

Победители и призеры соревнований были отмечены медалями и дипломами соответствующих степеней. По итогам соревнований победители и призеры общекомандного первенства награждены кубками.