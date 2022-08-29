За облака Таганая в 2022 году забежали 572 храбреца

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Росавиация вновь продлила временные ограничения на полёты в 11 аэропортов центральной части и юга
29.08.2022

Запрет полетов в 11 российских аэропортов продлен до четвертого сентября
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В понедельник, 29 августа, православные отмечают перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотв
29.08.2022

В понедельник православные отмечают Спас Нерукотворный
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В воскресенье, 28 августа, наступило молодое «бабье лето». Оно продлится до 11 сентября. А с 14 п
28.08.2022

В воскресенье наступает молодое «бабье лето»
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В воскресенье, 28 августа, у православных праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Мари
27.08.2022

В воскресенье у православных - Успение Пресвятой Богородицы
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29.08.2022

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29.08.2022

Сотрудники полиции Златоуста оперативно нашли пропавшую девочку
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29.08.2022

Приоритет - общественному транспорту: в центре Челябинска обустраивают выделенные полосы
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29.08.2022

В Челябинской области на трассе загорелся автомобиль с двумя детьми
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Фото: НП «Таганай»

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Традиционный горный марафон «Забег за облака» в национальном парке «Таганай» (Челябинская область) собрал в прошедшую субботу, 27-го августа, около 570-ти бегунов со всей страны.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, испытать себя на горных километрах отправились представители городов Челябинской и Свердловской областей, Башкортостана, Кургана, Перми, Санкт-Петербурга.

Новинкой нынешнего забега стала ультрамарафонская дистанция «Восемь тысячников», вызов которым бросили 23 атлета, стартовавшие в четыре утра. Двое не смогли завершить гонку, остальные благополучно добрались до финиша. Триумфаторами стали Станислав Сабокарь из Екатеринбурга и Татьяна Новикова из Верхней Салды, замкнувшая также ТОП-10 в абсолютном зачете.

Среди 50 марафонцев лидировали екатеринбуржец Александр Савин и Зульфия Гайнанова. Представительница Уфы одержала не только вторую подряд победу, но и стала третьей в общем абсолютном зачете.

На 30-километровый круг отправились 122 участника. У мужчин первым стал Иван Куликов из Октябрьского, у женщин – челябинка Алена Топор. Валерий Белов из Магнитогорска в число лидеров не вошел, но он был самым возрастным гонщиком. 81-летний любитель бега, до этого постоянно стартовавший на Иремеле, в этом году опробовал таганайскую «тридцатку». И остался очень доволен.

Самой массовой стала гонка на 12 километров, где состязались 177 человек. У мужчин лидировал Василий Усольцев из Шадринска, у женщин – представительница Миасса Диана Федореева. Еще 101 спортсмен вышел на старт дистанции 1 178 метров. Символическое расстояние (именно 1 178 метров составляет «рост» высочайшей вершины национального парка - горы Круглица) быстрее всех пробежал Семен Деменев из Сатки. Всего на три секунды от него отстала челябинка София Шлыгина.

Забег на 500 метров получился самым эмоциональным, ведь в нем стартовали спортсмены дошкольного возраста. Многие из тех, кому через несколько лет предстоит выходить на длинные дистанции, преодолели полкилометра с помощью родителей. И на финише получили первые в своей жизни медали.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 29 августа, православные отмечают перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотв
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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