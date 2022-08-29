За облака Таганая в 2022 году забежали 572 храбреца

Традиционный горный марафон «Забег за облака» в национальном парке «Таганай» (Челябинская область) собрал в прошедшую субботу, 27-го августа, около 570-ти бегунов со всей страны.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, испытать себя на горных километрах отправились представители городов Челябинской и Свердловской областей, Башкортостана, Кургана, Перми, Санкт-Петербурга.

Новинкой нынешнего забега стала ультрамарафонская дистанция «Восемь тысячников», вызов которым бросили 23 атлета, стартовавшие в четыре утра. Двое не смогли завершить гонку, остальные благополучно добрались до финиша. Триумфаторами стали Станислав Сабокарь из Екатеринбурга и Татьяна Новикова из Верхней Салды, замкнувшая также ТОП-10 в абсолютном зачете.

Среди 50 марафонцев лидировали екатеринбуржец Александр Савин и Зульфия Гайнанова. Представительница Уфы одержала не только вторую подряд победу, но и стала третьей в общем абсолютном зачете.

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На 30-километровый круг отправились 122 участника. У мужчин первым стал Иван Куликов из Октябрьского, у женщин – челябинка Алена Топор. Валерий Белов из Магнитогорска в число лидеров не вошел, но он был самым возрастным гонщиком. 81-летний любитель бега, до этого постоянно стартовавший на Иремеле, в этом году опробовал таганайскую «тридцатку». И остался очень доволен.

Самой массовой стала гонка на 12 километров, где состязались 177 человек. У мужчин лидировал Василий Усольцев из Шадринска, у женщин – представительница Миасса Диана Федореева. Еще 101 спортсмен вышел на старт дистанции 1 178 метров. Символическое расстояние (именно 1 178 метров составляет «рост» высочайшей вершины национального парка - горы Круглица) быстрее всех пробежал Семен Деменев из Сатки. Всего на три секунды от него отстала челябинка София Шлыгина.

Забег на 500 метров получился самым эмоциональным, ведь в нем стартовали спортсмены дошкольного возраста. Многие из тех, кому через несколько лет предстоит выходить на длинные дистанции, преодолели полкилометра с помощью родителей. И на финише получили первые в своей жизни медали.