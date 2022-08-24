Женская сборная Челябинской области по водному поло попала в плей-офф Спартакиады

Женская сборная Челябинской области по водному поло, составленная из игроков и тренеров команды «Динамо-Уралочка» Златоуста, выиграла групповой этап Всероссийской Спартакиады сильнейших в Москве.

Матч против сборной Волгоградской области сложился непросто. Тягучая игра, в которой соперницы навязали друг другу борьбу практически по всей площадке. Равный счет после первой половины и попытки уйти в отрыв со стороны сборной Челябинской области во второй. Несколько раз стараниями Анастасии Панфиловой и Анисы Шарафутдиновой наши ватерполистки создавали разрыв в два мяча, но соперницы сравнивали результат. И все же за две минуты до конца все та же Панфилова сделала счет 9:7, и максимум, что смогли сделать игроки Волгограда – отыграть один мяч.

Заслуженная победа 9:8 завершает для нашей сборной первый этап, по итогам которого Челябинская область за счет большего количества забитых мячей обошла Ханты-Мансийский округ и заняла первое место в группе.

Впереди – плей-офф. Четвертьфинал наши ватерполистки сыграют со сборной Московской области.