Златоуст принимает чемпионат России по водному поло

С 14 по 18 марта в Златоусте (Челябинская область) пройдут два тура чемпионата России по водному поло среди женщин. Для первой шестерки команд (Суперлига) это будет седьмой, предпоследний тур регулярного чемпионата.

На сегодняшний день главная команда Златоуста «Динамо-Уралочка» уверенно возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, имея в своем активе 35 очков после 20 матчей. Идущий на втором месте «Кинеф» из Киришей отстает на пять очков. Лучший бомбардир Суперлиги России – игрок «Динамо-Уралочки» Белла Маркоч, 90 забитых голов.

«Готовились с максимальной нагрузкой, насколько это было возможно. Были сложности с сезонными простудами, но мы их преодолели. К туру готовы. Мы должны сохранить лидерство в Суперлиге, чтобы с первого места выйти в «Финал четырех». Настрой – самый боевой, хотим в этом сезоне, наконец, поставить «Чемпионскую» точку! Конечно, «особые отношения» у нас с «Кинефом». На эту команду, как всегда, будем мотивированы по максимуму», - говорит капитан команды «Динамо-Уралочка» Екатерина Зеленцова.

«В «дубле» главной команды подготовка проводилась на должном уровне. Сейчас мы держим первое место в Высшей Лиге и имеем все шансы и возможности его удержать. Такая задача поставлена, будем ее решать. В «домашнем» туре молодежная команда проведет три игры, останется всего один тур. Играем в родных стенах, с поддержкой болельщиков все должно получиться», - отметил тренер команды «Уралочка» Дмитрий Андреев.

Добавим, во второй шестерке команд чемпионата (Высшей Лиге) также лидирует коллектив из Златоуста. У второй «Уралочки» 20 очков после 12 сыгранных матчей. Она опережает преследователей на четыре балла и имеет отличные шансы выиграть Высшую Лигу страны.