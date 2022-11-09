Златоустовская «Уралочка» отметит двойной праздник интересным спортивным турниром

Десятого ноября для легендарной ватерпольной команды «Уралочка» Златоуста (Челябинская область) - дважды «красный день календаря». В этом году исполняется 37 лет с момента основания женского ватерпольного клуба, а еще свой 72 -ой день рождения отмечает бессменный лидер и главный тренер команды Михаил Накоряков.

К такому двойному празднику в Златоусте, как всегда, подошли креативно и по-спортивному. Десятого ноября в городе будет организован большой ватерпольный турнир, в котором участвуют 12 команд из системы клуба «Динамо-Уралочка». От самых маленьких ватерполисток и до команд мастеров. Формат – блиц-турнир с лимитом по времени и на мини-площадке. В перерывах – творческие номера и поздравления именинников.