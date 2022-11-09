09.11.2022
ДТП парализовало движение на северо-западе Челябинска
09.11.2022
Библиотеки расширили доступ к аудиокнигам для людей с ограниченными возможностями
09.11.2022
В Челябинске автоледи сбила девочку-подростка
09.11.2022
ММК создал лучший профсоюзный хит на всем Урале
09.11.2022
Минобороны России разъяснило порядок и размеры выплат для мобилизованных
09.11.2022
Родители детей с ихтиозом могут подать заявление на получение выплат
Златоустовская «Уралочка» отметит двойной праздник интересным спортивным турниром
Десятого ноября пройдет большой ватерпольный турнир
03.11.2022
«Подъемные» для педагогов Златоуста
16.09.2022
Златоустовские ватерполистки с победы стартовали на Кубке губернатора Челябинской области
16.09.2022
Стартовал Кубок губернатора Челябинской области по водному поло
14.09.2022
В Златоуст прибыли первые участники Кубка губернатора по водному поло
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022
Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ
08.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022