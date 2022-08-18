18.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 19 августа
18.08.2022
Звезды мирового бокса соберутся в Челябинске
18.08.2022
Это временно: проблемный фонтан в парке Калининского района скоро законсервируют
18.08.2022
Власти Калининского района объяснили ситуацию с «ларьком вместо цветников»
18.08.2022
Спасатели Златоуста отыскали заблудившихся на Таганае туристов
18.08.2022
СК проводит проверку по факту гибели рабочего в Сатке
Звезды мирового бокса соберутся в Челябинске
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022