Звезды мирового бокса соберутся в Челябинске

Челябинск впервые за три года примет боксерское шоу мирового уровня. Арена «Трактор» станет местом притяжения фанатов бокса, а к самой столице Южного Урала будет приковано внимание мировой спортивной общественности. Большой вечер бокса станет частью празднования Дня города и пройдет 11 сентября под эгидой ведущей организации мира RCC Boxing Promotions.

Как отмечают организаторы, главным событием шоу станет бой топового легковеса Заура Абдуллаева, который входит в десятку сильнейших в мире. Его соперником станет мексиканец Джованни Страффон, который в мае 2021 года финишировал британского чемпиона и забрал титул IBO World, вписав свое имя в историю.

Еще один важный бой проведет российский боксер Эльнур Самедов. Он выйдет на ринг против непобежденного Муссы Голама из Испании, который совсем недавно стал интерконтинентальным чемпионом WBO.

Особое внимание будет обращено на двух челябинских боксеров. Непобежденный Иван Чирков и Вильдан Минасов впервые за время профессиональной карьеры будут выступать в своем городе. Имена соперников объявят в ближайшее время.

Кроме крутых боксерских противостояний, зрителей ждет мультимедийное красочное шоу, которым славится RCC.

Максимальная стоимость билетов на турнир доходит всего до 700 рублей. Билеты можно купить в онлайн-кассах.

Уникальный Вечер профессионального бокса пройдет 11 сентября в 16 часов на площадке ЛА «Трактор». Его организовали в честь Дня города Челябинска RCC Boxing Promotions и «Русская медная компания» (РМК).