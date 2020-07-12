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Аномальная жара сохранится в Челябинской области еще минимум 5-6 дней

Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Вчера, 22:21
Автор: 
Олеся Денисова

Аномально-жаркая погода сохранится в Челябинской области всю предстоящую рабочую неделю. Осадки не прогнозируются вплоть до субботы, 18 июля.

Главам рекомендовано привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенной готовности» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

По данным Челябинского Гидрометцентра, с 12 по 17 июля июля в большинстве районов региона сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше нормы.

Местами столбик термометра в дневные часы будет подниматься до отметки плюс 36-37 градусов, ночью - до плюс 18-20 градусов. Всю рабочую неделю дожди пока не ожидаются. Лишь в выходные возможны осадки в отдельных района. Затем жара совсем чуть-чуть спадет (до плюс 28-30 градусов), а вероятность осадков и грозы повысится.

В ГУ МЧС предупреждают, при таких погодных условиях возможен рост количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна.

Могут произойти аварийные ситуации на транспорте при перевозке АХОВ, а также пожаро- и взрывоопасных веществ.

В большинстве районов - высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в юго-западных и восточных районах - чрезвычайная пожарная опасность.

Повышается вероятность пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне, а также лесных пожаров, существует угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличение площади природных пожаров до крупных.

Не исключены пожары на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне, возникновение лесных пожаров, угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличение площади природных пожаров до крупных.

В МЧС прогнозируют возможное ухудшение самочувствия у жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятны тепловые удары. Людям с хроническими заболеваниями необходимо иметь под рукой все выписанные врачом лекарства.

Рекомендуется ограничить пребывание детей на отрытом воздухе на территории детских оздоровительных лагерей и детских садов.

Инструкторам-проводникам туристических групп, зарегистрированных на территории области, рекомендовано при подтверждении погодных условий изменить маршрут движения группы, вплоть до прекращения похода при форс-мажорных обстоятельствах -угрозе безопасности группы от природных явлений.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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