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Арбитражный суд подтвердил законность предписания Роспотребнадзора в отношении ТЭЦ-2

Среда обитания
Сегодня, 12:34
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Автор: 
Евгения Александрова

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность предписания Роспотребнадзора в отношении челябинской ТЭЦ-2, входящей в состав ПАО «Фортум», по исключению сброса загрязняющих веществ (в том числе по меди и железу) в Первое озеро.

Решение в пользу надзорного ведомства суд вынес 26-го октября.

«Благодарю надзорное ведомство за эффективную работу», - написал сегодня, третьего ноября, на своей странице в ВКонтакте заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин.

Ранее он отмечал, что с началом отопительного сезона все застарелые проблемы ТЭЦ-2 стали выходить наружу.

Так, в конце октября текущего года Олег Дубровин напомнил своим подписчикам, что по результатам плановой проверки, проведенной в 2019-м году, в деятельности ТЭЦ-2 был выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства в части нарушения водопользования при сбросе сточных вод, ведения производственного экологического контроля, правил охраны атмосферного воздуха.

«По результатам контрольных замеров, проведённых в Ленинском районе Челябинска, в зоне влияния ТЭЦ-2, выявлены превышения по бенз(а)пирену, диоксиду азота, оксиду азота. При этом, бенз(а)пирен и азота диоксид по вкладу в комплексный индекс загрязнения атмосферы Челябинска занимают первое и четвертое места соответственно. Диоксид азота также способствует образованию в атмосфере формальдегида- 3 по величине вклада. Это основные проблемы, связанные с работой ТЭЦ 2 на каменном угле», - отметил Олег Дубровин.

Фото со страницы Олега Дубровина

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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