Аргаяшский район изнемогает от смрада куриного помета

Аргаяшский район в Челябинской области накрыло зловонием. По сигналу жителей СНТ «Райский» на место выехал общественный экопатруль.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в «АнтиСМОГе», обитатели садоводческого некоммерческого товарищества на протяжении долгого времени являются заложниками ситуации. Когда территорию СНТ «накрывает» невыносимым запахом куриного помета, жители закрывают все окна и без необходимости не выходят на улицу. Жуткий запах вызывает рвотный рефлекс, першение в горле и резь в глазах. Люди винят в происходящем Аргаяшскую птицефабрику «Уралбройлер».

Экопатруль общественной организации «АнтиСМОГ», незамедлительно выехавши на данную территорию для выяснения ситуации, обнаружил поля, куда сливается жидкий куриный помет, источающий сильный неприятий запах, и большое скопление мух. Опасные отходы птицеводства складируются на открытом грунте, а это, по словам общественников, является серьезным нарушением природоохранного законодательства и влечет за собой административную ответственность.

Недалеко от поселка Ишалино в Аргаяшском районе расположено озеро Кункуль, на котором находятся дачные поселки, традиционно являющиеся местом отдыха южноуральцев. Люди страдают от неприятного запаха, распространяющегося более чем на десять километров, - вследствие этого, со слов жителей, им приходится бросать свои дома и уезжать.

Данная история началась в 2015-м году, и на протяжении четырех лет жители поселков обращались в надзорные органы для решения проблемы. По их словам, Аргаяшской птицефабрике выписывали денежные штрафы, но до сих пор ситуация не поменялась: на поля все также сливается куриный помет, и, несмотря на то, что поля распаханы,запах стоит и усиливается в жаркие дни.

«Даже если со стороны Аргаяшской птицефабрики все законно и технология соблюдена, проблема остается проблемой, она не решена, жители и отдыхающие страдают от невыносимого запаха, и руководство птицефабрики не может игнорировать данную ситуацию. Мы составили акт о нарушении природоохранного законодательства, все собранные материалы будут переданы в Росприроднадзор по Челябинской области», - прокомментировал ситуацию руководитель общественной организации «АнтиСМОГ» Михаил Махов.

«АнтиСМОГ» направил акты нарушения природоохранного законодательства в надзорные органы. Общественники не оставят ситуацию без внимания и в дальнейшем продолжат осуществлять контроль.

Фото «АнтиСМОГа»