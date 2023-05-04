04.05.2023
Бывший высокопоставленный таможенник-коррупционер из Челябинска осужден на шесть лет
04.05.2023
Торопитесь увидеть: в Челябинске зацвела сакура
04.05.2023
«Фуня» в Молодёжном: театр расскажет добрую историю крокодилицы-мечтательницы
04.05.2023
Первые отключения горячей воды в Челябинске начнутся 15 мая
03.05.2023
В Челябинске благодаря совместным играм и общению с животными особые дети учатся дружить со сверстниками
03.05.2023
На участке М-5 в районе Миасса организовано реверсивное движение
Без кота и жизнь не та: любимая Мутя челябинских бойцов родила котят
01.03.2023
В Челябинске праздник всех мурчащих жителей России отмечает кот-патриот
01.04.2019
Усатые-полосатые: челябинцы увидели самых красивых кошек мира
25.01.2019
В Златоусте кот полтора года ждет на пепелище сгоревшего дома погибших хозяев
17.11.2018
В Челябинске отметили международный «День Черного кота»
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023