Без кота и жизнь не та: любимая Мутя челябинских бойцов родила котят

Новая жизнь в зоне СВО: любимая кошка челябинских бойцов родила четырех очаровательных котят.

О радостном в жизни участников спецоперации событии рассказали в региональном отделении Народного фронта.

Мурлыку ребята нашли в соседней деревне. Пушистая красотка сразу покорила мужские сердца. Парни забрали ее к себе и назвали Мутей.

«Мутя возражать не стала. Тут же освоилась на передовой, с удовольствием почивая на импровизированной кровати и спокойно разгуливая вокруг блиндажа. Видимо, в один из таких променадов, Мутя и закрутила роман с будущим отцом своих детей. Откуда он взялся и куда потом исчез - не знает никто», - шутят в Народном фронте.

Бойцы не бросили молодую маму и «усыновили» четырех новорожденных котят.

Как только усатые подрастут, их раздадут в другие подразделения.