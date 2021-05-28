Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его

Страсти вокруг Челябинского городского бора накаляются (участок зеленой территории, являющейся памятником природы регионального значения, хотят отдать под строительство детского хирургического корпуса, чему активно сопротивляются защитники бора), а биологи тем временем бьют тревогу.

По мнению специалистов, вмешательство в экосистему может погубить оазис внутри мегаполиса.

Напомним, сегодня, 28-го мая, стало известно, что дело по иску общественников к Законодательному собранию Челябинской области об отмене постановления по границам Челябинского бора возвращается в суд первой инстанции, то есть противостояние сторон начинается по новой (ранее общественники выиграли суды всех инстанций). Как оказалось, у сторонников строительства детского больничного корпуса есть высокопоставленные «покровители» федерального уровня - один из них, первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, вчера, 27-го мая побывал в столице Южного Урала, чтобы разобраться в ситуации с бором, и, выслушав все стороны, встал в результате на сторону властей и медицинского сообщества, заявив, что для него человек выше природы, тем более здесь речь идет о детях.

Тем временем, в челябинском телеграм-канале «Горожане» опубликовали совместную работу профессора кафедры общей экологии ЧелГУ доцента биологических наук Бориса Красуцкого и инженера по авиационной орнитологии международного аэропорта «Челябинск» Валерии Гашек. Приводим текст полностью:

«Особо охраняемая природная территория Челябинской области - ботанический памятник природы «Челябинский (городской) бор» - представляет собой реликтовую экосистему, сформировавшуюся на рубеже верхнего плейстоцена и голоцена (около десяти тысяч лет тому назад) в период повышения засушливости (аридизации) климата и отступления сплошной лесной зоны на север. Цель создания памятника природы — сохранение, воспроизводство и возобновление реликтовой экосистемы, местообитаний редких и фоновых биологических видов, организация научных исследований и экологического просвещения населения.

Челябинский бор имеет огромное водоохранное значение: это так называемый «ленточный водоохранный лесной массив», расположенный по берегу реки Миасс. Помимо этого, памятник природы выполняет важное средозащитное, санитарно-гигиеническое, оздоровительное и рекреационное значение для населения Челябинской области, является уникальным островным бором, расположенным в черте города Челябинска. Отличительной особенностью Челябинского городского бора является редкая красота и разнообразие ландшафта: здесь чередуются россыпи каменных глыб с вековыми соснами, мелодично звенящие источники родниковой воды с глубоководными прохладными карьерами, солнечные лужайки с тенистыми, густыми лесными массивами.

Бор представляет собой большую ценность как местообитание большого числа видов растений, грибов, грибоподобных организмов, растений и животных. В результате исследований на его территории выявлено 484 видов сосудистых растений, 149 видов грибов и грибоподобных организмов; 366 видов насекомых; 17 видов рыб; 7 видов амфибий, 3 вида рептилий; 26 вида млекопитающих и 152 вида птиц.

В Красную книгу Челябинской области внесен один вид грибов бора, 9 видов насекомых и 2 вида амфибий. Четыре вида летучих мышей, обитающих на территории бора, внесены в основной список Красной книги Челябинской области и 4 вида — в приложение 3 к ней («Перечень объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде»). Четыре вида птиц из отмеченных в Челябинском бору и на сопредельных с ним территориях внесены в Красный список МСОП, 16 — в Красные книги РФ и Челябинской области, 4 вида — в приложение 3 Красной книги Челябинской области.

Степень нарушенности Челябинского городского бора на сегодняшний день очень высока. Она обусловлена хозяйственной и иной деятельностью человека и проявляется в изъятии территорий под строительные объекты и кладбище, а также дороги и тропы различного типа. Негативное влияние на растительный покров проявляется также в наличии больших площадей гарей, погибших насаждений и вырубок.

Площадь сохранившихся коренных растительных сообществ сокращается из-за вытаптывания. Под прессом антропогенного воздействия коренную растительность вытесняют синантропные виды, как более приспособленные к изменившимся условиям.

Факторы негативного антропогенного воздействия на городской бор — рекреационное использование, лесокультурная деятельность, влияние городской инфраструктуры (прокладка дорог) и комплексное загрязнение (химическое, физическое, биологическое) атмосферы, поверхностных и грунтовых вод и почвы.

Длительное воздействие антропогенных факторов на территории бора, в первую очередь таких, как функционирование дач и оздоровительных комплексов, рекреация, проезд автотранспорта, замусоривание, пожары, не могли не сказаться на состоянии соснового массива, его флоры, фауны и микобиоты.

Основными характеристиками территории соснового бора в границах ООПТ можно считать значительную антропогенную модификацию растительных сообществ: их дигрессию на отдельных участках, высокую густоту насаждений, связанную с расселением адвентивных видов иноземных древесных растений, ранее искусственно внесенных (интродуцированных) на территорию бора (весьма высока плотность произрастания растений семенной репродукции в подлеске); сильную замусоренность отдельных участков обследования отходами деятельности человека и валежником после пожаров; значительное уплотнение почвенного покрова, обусловленное густой дорожно-тропиночной сетью.

Расчленение автомобильными дорогами особо охраняемой природной территории городского бора является еще одной серьезной опасностью для его состояния. Происходящие в результате этого «эрозии краев» распространяются на лесные участки, прилегающие к автодорогам. В каждом из них из-за создания препятствия для биологических обменов, путей миграции обитающих там организмов экологическое равновесие должно формироваться вновь.

Новая граница, обусловленная прокладыванием дорог и обустраиванием стоянок автомобилей, неизбежно приводит к тому, что лес начинает отступать с каждой стороны дороги, при этом вытесняются менее конкурентоспособные лесные растения, ухудшается состояние лесного подроста и создаются условия для вселения и размножения сорных древесных пород.

При массовом притоке отдыхающих деструктивные, разрушительные процессы опережают способность лесной среды к восстановлению, при этом увеличивается плотность верхнего слоя почвы, уменьшается ее пористость, водо- и воздухопроницаемость, ухудшается структура, нарушаются химические и биологические почвенные процессы. Лесная подстилка спрессовывается, запасы ее уменьшаются, изменяется почвенная микрофлора и микрофауна, нарушается общий круговорот биогенных элементов.

В результате указанных процессов создаются условия, способствующие уменьшению общей длины физиологически активных корней растений, ухудшению условий их питания, падению радиального прироста, угнетению роста и усыханию деревьев. На вытоптанных склоновых участках начинаются процессы почвенной эрозии. В результате здесь исчезают многие обычные луговые и степные виды, растительный покров становится разреженным и состоит в основном из сорных однолетников, которые охотно селятся на нарушенных местах.

На окраинах и участках, примыкающих к застроенным территориям, бор распадается на отдельные участки, окруженные дорогами, дорожками и открытыми территориями с луговой и сорной растительностью. Довольно значительные участки соснового бора по его периметру в настоящее время начинают превращаться в однообразные, так называемые рудеральные типы леса, с изреженным древостоем и скудным напочвенным покровом, что характерно для лесных массивов городских рекреационных зон.

Существенное сокращение площади лесного массива из-за прокладывания дорог и возведения различных строительных объектов приводит к тому, что городской бор, по существу, уже теряет характер целостного растительного сообщества. Существует реальная опасность потери экосистемой городского бора способности к самовосстановлению.

Напомним, согласно федеральному закону от 14.03.1995 33-ФЗ (редакция от 29.12.2004) об особо охраняемых природных территориях (принят ГД ФС РФ 15.02.1995), памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

А согласно положению об особо охраняемой территории Челябинский (городской) бор, в границах памятника природы запрещается предоставление новых земельных и лесных участков; использование земельных и лесных участков под застройку; увеличение площади, занятой строениями, дорогами, и других лишенных растительности поверхностей.

Челябинский (городской) бор - это реликтовая экосистема, сформировавшаяся около десяти тысяч лет назад: никакие «компенсационные высадки» не восполнят утрату составляющих ее частей, поскольку природная экосистема — это не только сосны. Это уникальный комплекс живых организмов, среды их обитания и существующих между ними связей, формировавшийся в течение тысяч лет.

К сожалению, сейчас все чаще приходится слышать от представителей власти, что бор - это «не священная корова», в нем можно, даже нужно хозяйничать и преобразовывать его. Преобразовывать «к лучшему», как они считают. Увы, именно такое, потребительское, отношение к природе приводит к деградации естественных экосистем и уменьшению их биоразнообразия. Городской бор наряду с другими особо охраняемыми природными территориями и ценными природными комплексами, не имеющими охранного статуса, безусловно, заслуживают отношения как к священной корове.

Вместо того чтобы вмешиваться в природные процессы естественных экосистем, возникших значительно раньше, чем родились их «улучшатели», гораздо продуктивнее, благороднее и рациональнее, наконец, было бы создание парков, скверов и аллей в Челябинске и других городах региона. Областной центр не избалован зелеными насаждениями. Новые парки и скверы не создаются. А старые, созданные еще в советские времена, при современном «благоустройстве», к сожалению, превращаются в заасфальтированные на 50-70 процентов площади с урнами, лавочками и аншлагами (безусловно, так необходимыми людям!).

Главная же составляющая скверов и парков, зеленые насаждения, оказываются вырубленными. Старые насаждения зачастую, действительно, требуют обновления как усыхающие и больные, но при реконструкции парков их даже на десятую часть не компенсируют новыми посадками деревьев и кустарников. А доминирующими среди саженцев оказываются те культуры, которые крайне плохо приживаются при отсутствии надлежащего ухода в нашем городе с его загрязненным воздухом и засушливым климатом.

Лучшее, что можно сделать для бора, - это оставить его в покое, не вмешиваться в естественные процессы и не благоустраивать под наш городской лад. Это не парк отдыха, не рукотворная экосистема! Это одна из главных систем жизнеобеспечения людей в городе. Бору, да и людям, не нужны асфальт, мосты, делающие его (бор) «более доступным для горожан», лавочки, беседки, киоски и прочее. Бор - это чистый воздух, здоровый лес, прозрачные ручейки, голоса птиц, звуки насекомых, наконец, это одно из очень немногих мест, где человек становится ближе к природе.

А полный распад экосистемы может произойти внезапно и очень быстро, поскольку сегодняшняя нагрузка на наш бор выходит за границы его устойчивости. И на этом фоне мы видим, как из года в год, планомерно и хладнокровно от бора отщипывают кусочки для строительства, цинично обосновывая необходимость возведения новых объектов на его территории нуждами челябинцев.

Город вытесняет лес. И за последние 300 лет площадь бора сократилась более чем на две трети. Еще не поздно сохранить уникальный памятник природы. Для этого нужно так мало - всего лишь соблюдать закон, утвержденное постановлением областного правительства «Положение о памятнике природы» и так много - не покушаться на создание природы, помня, что человек - ее дитя, а не хозяин!».