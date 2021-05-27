Николай Валуев встал на сторону медиков и одобрил строительство детской больницы в Челябинском городском бору

Первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Николай Валуев сегодня, 27-го мая, посетил столицу Южного Урала и призвал оппонентов к конструктивному диалогу при обсуждении судьбы Челябинского городского бора. Кроме того, столичный гость встал на сторону медиков и выступил за строительство детского хирургического корпуса на территории памятника природы

Встреча экологов, общественников, членов рабочей группы по вопросам строительства детского хирургического корпуса и представителей власти состоялась - под руководством Николая Валуева - в министерстве экологии региона. Участники диалога пытались найти (надо сказать, весьма эмоционально) точки соприкосновения в затянувшемся конфликте по Челябинскому городскому бору. На непростую ситуацию с бором жители южноуральской столицы обратили внимание вице-премьера РФ Виктории Абрамченко в ходе ее рабочего визита в Челябинскую область.

Как напомнил в своем телеграм-канале заместитель министра экологии региона Виталий Безруков, в фокусе общественных дискуссий – изменение границ памятника природы. Напомним, постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 26-го декабря 2019-го года №2240 в состав памятника природы были включены земельные участки площадью 59,9 гектара (урочище Монахи и пойма реки Миасс). Одновременно - в связи с многочисленными обращениями граждан, поддерживающих строительство нового корпуса Челябинской областной детской клинической больницы, - из состава памятника природы были исключены земельные участки площадью 4,2 гектара. Однако общественники через суд добились отмены данного решения - в вопросе изменения границ Челябинского бора апелляционный суд (ЗСО несколько раз обжаловало аналогичные судебные решения) встал на сторону экоактивистов.

«В целом площадь застройки составит полтора гектара от площади участка. Остальная территория будет сохранена как лес и благоустроена для прогулок», - отметил Безруков.

Николай Валуев, узнав о проблеме (ситуация с бором вызвала широкий общественный резонанс), 27-го мая прилетел в Челябинск, чтобы лично разобраться в конфликте двух сторон.

«Необходимо сдерживать эмоции и вести конструктивный диалог. Пикантность ситуации заключается в том, что данное постановление не может реализовываться в регионе частично. Не обсуждается отдельно исключение и включение дополнительных земельных участков. Заметьте, земельные участки, которым присвоен статус памятника природы, в десять раз по своим размерам превышают исключаемую из ООПТ территорию. Исходя из тех объяснений, которые я сегодня услышал от врачей, строительство должно производиться на прилегающей к больничному корпусу территории. Тогда будет возможность обеспечивать полную палитру операций, которую врачи собираются осуществлять. Если будет отрыв даже в 700 метров, процесс станет невозможным», - отметил Николай Валуев.

Также он рассказал журналистам, что на федеральном уроне в ближайшее время будет рассматриваться вопрос по уменьшению региональных полномочий в части изменения границ особо охраняемых территорий.

«В данном случае речь идет о контроле со стороны федерального центра за тем, что происходит в регионах в отношении ООПТ. Это здравая мысль. Я считаю, что федералы должны иметь возможность влиять на региональные решения. Не всегда изменения границ особо охраняемых природных территорий происходит под видом благовидных целей и зачастую особо охраняемые территории теряют свой статус. Примеры этому - случаи в Волгоградской, Ростовской областях, на Дальнем востоке. Но в данном случае речь вообще не идет о застройке элитного коттеджного поселка и даже спортивных центров. Мы говорим о расширении территории медицинского учреждения и оказании качественных медицинских услуг для маленьких жителей региона», - заявил Валуев.

К конструктивному диалогу призвал всех участников заинтересованных сторон и председатель комитета Заксобрания Челябинской области по экологии и природопользованию Михаил Махов.