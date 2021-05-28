Дело по иску общественников по границам Челябинского бора возвращено в суд первой инстанции

Дело по иску общественников к Законодательному собранию Челябинской области об отмене постановления по границам Челябинского бора возвращается в суд первой инстанции.

Соответствующее решение принял сегодня, 28 мая, Седьмой Кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев ходатайство юристов регионального парламента.

Как пояснил замминистра экологии Виталий Безруков, ранее апелляционный суд рассматривал дело, не приобщая никаких новых доказательств, а кассационный суд вообще не имеет права их принимать и ориентируется только на имеющееся дело.

В ходе многомесячных судебных рассмотрений появились новые обстоятельства, которые ранее не рассматривались судами первой и второй инстанции.

Так, Минприроды РФ дало разъяснение о том, в каких случаях необходимо согласование с федеральными уполномоченными органами в части изменения границ и режимов на особо охраняемых природных территориях.

Минприроды РФ поясняет, что ведомство не согласовывает границы ООПТ, это полномочия субъекта Федерации, министерство только определяет изменение природоохранного режима на этой территории. «Письмо Минприроды РФ разъясняет ситуацию и трактует ее, на наш взгляд, в пользу Законодательного собрания. Но это письмо можно использовать в качестве новых доказательств, если вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции», - отметил Безруков. - Мы просим, чтобы Минприроды было привлечено в качестве третьего лица, чтобы их позиция была учтена при вынесении решения».

Кассационный суд, заслушав все представленные доводы, принял решение направить дело на рассмотрение в суд первой инстанции.

«Кассация заслушала доводы сторон, удалилась надолго в совещательную комнату и почему-то решила направить дело на новое рассмотрение в Челябинский областной суд», - написал правозащитник Владимир Казанцев, присутствующий на суде.

Истцы намерены подавать жалобу на данный судебный акт в Верховный суд РФ. «Только выход за пределы Челябинской области позволит разрешить этот спор, - написал на своей странице в соцсети Владимир Казанцев и предупредил публично. - Пусть инициаторы строительства сидят смирно и даже не вздумают лезть на участок с техникой. Ничего еще не закончилось. Все только начинается!».

Напомним, детский хирургический корпус планируется построить рядом с другими корпусами ЧОДКБ на территории, ранее входящей в границы памятника природы - Челябинского городского бора.

Для реализации этого проекта депутаты Законодательного собрания региона 26 декабря 2019 года одобрили изменение границ Челябинского бора – они исключили из ООПТ участок площадью 4,2 гектара под строительство, но при этом присоединили участок более 50 гектаров - территория урочища «Монахи» и поймы реки Миасс от моста по улице Худякова до плотины пруда Коммунаров.

В мае 2020 года Челябинский областной суд встал на сторону ЗСО и позднее пояснил свою позицию. Через несколько дней Челябинская гордума приняла решение по изменению зонирования земельного участка под строительство нового корпуса.

Экоактивисты и общественники обратились в суд. Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал постановление ЗСО незаконным и отменил его.

Областные власти оспорили решение в Седьмом кассационном суде, который отправил дело на повторное рассмотрение. Второго февраля 2021 года Второй апелляционный суд, повторно рассмотрев жалобу, вновь отменил решение ЗСО как в части изъятия участка бора, так и в части присоединения. Областные власти вновь намерены оспорили это решение суда.

Новый корпус планируется построить и ввести в эксплуатацию до 31 декабря 2023 года. На возведение востребованного медицинского объекта направят почти 3,9 миллиарда бюджетных рублей. Правительство области уже приняло постановление, в котором зафиксированы сроки строительства и объемы инвестиций.

В апреле спикер ЗСО Владимир Мякуш, выступая в Совете Федерации, предложил установить единые для всех регионов правила изменения границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Необходимость этого шага он обосновал на примере Челябинского городского бора, изменение границ которого на региональном уровне привело к протестным акциям и судебным разборкам.

Накануне, 27 мая, в Челябинск приезжал первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Николай Валуев, чтобы на месте разобраться в конфликте. Выслушав все стороны, он поддержал позицию властей и медиков. «Исходя из своей человеческой позиции, для меня человек выше природы. В данном случае речь идёт о детях», - процитировали участники встречи Валуева.

Председатель Комитета по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Махов, принимавший участие во встрече, добавил, что на протяжении уже полугода ведётся совместная работа с представителями общественности и экспертной группой по формированию предложений по сохранению городского бора и улучшению его состояния. Проведено уже шесть рабочих встреч, в конечном итоге разработанный план мероприятий будет передан губернатору Челябинской области.

В настоящее время разрабатывается проект по сохранению и восстановлению Челябинского бора, где будут учтены предложения экспертов, граждан и общественности.

Замминистра экологии напоминает, еще в 2017 году планировалось исключить территорию, занятую кладбищем, и включить территорию Монахов, которая была меньше действующей.

«В 2019 году, когда встал вопрос о необходимости строительства современного хирургического корпуса и без альтернативности размещения в другом месте, планировалось исключить часть территории городского бора, которая на основе выводов специалистов не располагала особо ценными видами, и включить 59,9 гектара территории, - поясняет Безруков. - Более того, сам корпус и инфраструктура будет занимать не более 1,5 гектара территории, а остальная лесная территория будет благоустроена. При этом была проведена оценка участка, и деревья будут максимально сохранены».