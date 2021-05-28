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Челябинский городской бор
Челябинск
ЗСО
Виталий Безруков
Среда обитания
28.05.2021 15:25

Дело по иску общественников по границам Челябинского бора возвращено в суд первой инстанции

Дело по иску общественников к Законодательному собранию Челябинской области об отмене постановления по границам Челябинского бора возвращается в суд первой инстанции.

Соответствующее решение принял сегодня, 28 мая, Седьмой Кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев ходатайство юристов регионального парламента.

Как пояснил замминистра экологии Виталий Безруков, ранее апелляционный суд рассматривал дело, не приобщая никаких новых доказательств, а кассационный суд вообще не имеет права их принимать и ориентируется только на имеющееся дело.

В ходе многомесячных судебных рассмотрений появились новые обстоятельства, которые ранее не рассматривались судами первой и второй инстанции.

Так, Минприроды РФ дало разъяснение о том, в каких случаях необходимо согласование с федеральными уполномоченными органами в части изменения границ и режимов на особо охраняемых природных территориях.

Минприроды РФ поясняет, что ведомство не согласовывает границы ООПТ, это полномочия субъекта Федерации, министерство только определяет изменение природоохранного режима на этой территории. «Письмо Минприроды РФ разъясняет ситуацию и трактует ее, на наш взгляд, в пользу Законодательного собрания. Но это письмо можно использовать в качестве новых доказательств, если вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции», - отметил Безруков. - Мы просим, чтобы Минприроды было привлечено в качестве третьего лица, чтобы их позиция была учтена при вынесении решения».

Кассационный суд, заслушав все представленные доводы, принял решение направить дело на рассмотрение в суд первой инстанции.

«Кассация заслушала доводы сторон, удалилась надолго в совещательную комнату и почему-то решила направить дело на новое рассмотрение в Челябинский областной суд», - написал правозащитник Владимир Казанцев, присутствующий на суде.

Истцы намерены подавать жалобу на данный судебный акт в Верховный суд РФ. «Только выход за пределы Челябинской области позволит разрешить этот спор, - написал на своей странице в соцсети Владимир Казанцев и предупредил публично. - Пусть инициаторы строительства сидят смирно и даже не вздумают лезть на участок с техникой. Ничего еще не закончилось. Все только начинается!».

Напомним, детский хирургический корпус планируется построить рядом с другими корпусами ЧОДКБ на территории, ранее входящей в границы памятника природы - Челябинского городского бора.

Для реализации этого проекта депутаты Законодательного собрания региона 26 декабря 2019 года одобрили изменение границ Челябинского бора – они исключили из ООПТ участок площадью 4,2 гектара под строительство, но при этом присоединили участок более 50 гектаров - территория урочища «Монахи» и поймы реки Миасс от моста по улице Худякова до плотины пруда Коммунаров.

В мае 2020 года Челябинский областной суд встал на сторону ЗСО и позднее пояснил свою позицию. Через несколько дней Челябинская гордума приняла решение по изменению зонирования земельного участка под строительство нового корпуса.

Экоактивисты и общественники обратились в суд. Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал постановление ЗСО незаконным и отменил его.

Областные власти оспорили решение в Седьмом кассационном суде, который отправил дело на повторное рассмотрение. Второго февраля 2021 года Второй апелляционный суд, повторно рассмотрев жалобу, вновь отменил решение ЗСО как в части изъятия участка бора, так и в части присоединения. Областные власти вновь намерены оспорили это решение суда.

Новый корпус планируется построить и ввести в эксплуатацию до 31 декабря 2023 года. На возведение востребованного медицинского объекта направят почти 3,9 миллиарда бюджетных рублей. Правительство области уже приняло постановление, в котором зафиксированы сроки строительства и объемы инвестиций.

В апреле спикер ЗСО Владимир Мякуш, выступая в Совете Федерации, предложил установить единые для всех регионов правила изменения границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Необходимость этого шага он обосновал на примере Челябинского городского бора, изменение границ которого на региональном уровне привело к протестным акциям и судебным разборкам.

Накануне, 27 мая, в Челябинск приезжал первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Николай Валуев, чтобы на месте разобраться в конфликте. Выслушав все стороны, он поддержал позицию властей и медиков. «Исходя из своей человеческой позиции, для меня человек выше природы. В данном случае речь идёт о детях», - процитировали участники встречи Валуева.

Председатель Комитета по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Махов, принимавший участие во встрече, добавил, что на протяжении уже полугода ведётся совместная работа с представителями общественности и экспертной группой по формированию предложений по сохранению городского бора и улучшению его состояния. Проведено уже шесть рабочих встреч, в конечном итоге разработанный план мероприятий будет передан губернатору Челябинской области.

В настоящее время разрабатывается проект по сохранению и восстановлению Челябинского бора, где будут учтены предложения экспертов, граждан и общественности.

Замминистра экологии напоминает, еще в 2017 году планировалось исключить территорию, занятую кладбищем, и включить территорию Монахов, которая была меньше действующей.

«В 2019 году, когда встал вопрос о необходимости строительства современного хирургического корпуса и без альтернативности размещения в другом месте, планировалось исключить часть территории городского бора, которая на основе выводов специалистов не располагала особо ценными видами, и включить 59,9 гектара территории, - поясняет Безруков. - Более того, сам корпус и инфраструктура будет занимать не более 1,5 гектара территории, а остальная лесная территория будет благоустроена. При этом была проведена оценка участка, и деревья будут максимально сохранены».

Автор: Любовь Юрина
Челябинский городской бор
Челябинск
ЗСО
Виталий Безруков
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Дирекцию аэропорта Магнитогорска подозревают в мошенничестве
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27.05.2021 17:14

Анонсы событий и мероприятий на 28 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:10

В Златоусте СК проверит смерть мужчины в городском пруду

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:04

В Магнитогорске высадят около 6 тысяч деревьев и кустарников
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27.05.2021 17:03

Южноральцев приглашают в театр на чашечку хорошего чая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:56

В Златоусте нашли тело утонувшего мужчины
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:55

Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
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27.05.2021 16:37

Фестиваль «В начале славных дел» - посвящение юбилею Сергея Герасимова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:32

Челябинки бегут в банки, чтобы взять кредиты для мошенников
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:31

Более 133 миллионов рублей инвестирует ЧЦЗ в строительство нового административно-бытового корпуса вельц-цеха
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:04

Ольховский готовится наделать шуму на встрече с Колесником в березовой роще
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 15:34

Челябинке назначили наказание за сбыт препаратов для похудения
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 15:20

Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 14:31

Пассажиров Челябинска предупредили: на остановке по Бажова их подстерегает потенциальный убийца
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 14:16

В Челябинске маршрутчик и водитель легковушки устроили драку на дороге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 14:14

С 28 мая начинают работу загородные лагеря Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 13:34

В историческом центре Челябинска ограничили движение транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:40

О планируемых инвестициях в экологию Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:39

Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:38

За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:36

В Карабаше возбудили дело о хищении бюджетных денег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:16

В Челябинске завершается регистрация на Зеленый марафон Сбера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:09

ВТБ снижает ставки по ипотеке с господдержкой на первый год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:08

В Челябинском Молодёжном театре состоялась премьера мюзикла «Дюймовочка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:59

В Челябинской области водитель и сотрудники ГИБДД спасли выбежавших на трассу утят

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:32

Начальнику оперативного отдела СИЗО Челябинска предъявлено обвинение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:22

После трагедии в Казани полицейские Челябинска проверили владельцев оружия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:20

Путин назначил нового прокурора Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:00

Южноуральцам пояснили, как вернуть половину стоимости путевки на отдых ребенка в лагере
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:57

В четверг в Челябинской области без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:53

Челябинец получил реальный срок за контрабанду военного оборудования
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:52

Многодетная семья погорельцев из Катав-Ивановска получила обещанную помощь от чиновников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:46

Южноуральцам напоминают, что нужно обязательно взять с собой в отпуск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:39

В Миассе вороны напали на воспитателя детского садика

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:00

Камеры «Ростелекома» покажут, чем занимаются питомцы, пока они одни дома
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 23:08

В Челябинске отключат светофоры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 22:59

Проблемами с водой в территориях Челябинской области занялись прокуроры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 18:47

Мост в Меседе, на который пожаловались Текслеру, закрыли и будут ремонтировать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:57

В Челябинске водителя Land Rover, устроившего смертельное ДТП, отправили в СИЗО
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:37

Анонс событий и мероприятий на 27 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:11

Медвежонок, гулявший по пляжу Чебаркуля, осваивается в гостях у Карена Даллакяна
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:05

В Челябинске директор фабрики стройматериалов пойдет под суд за смерть рабочего

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:50

Магнитогорск тратится на социалку и развитие
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:33

В Молодёжном театре стартовали репетиции спектакля «Я танцую как дебил»

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:28

Билеты на спецместа в поезде теперь можно приобретать без дополнительной регистрации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:27

Отчим обливал ребенка кипятком ради пособия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:09

В Магнитогорске обжалован приговор водителю, напавшему на журналиста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:06

Изверг, который поливал малыша кипятком, заключен под стражу

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:30

Камеры «Ростелекома» присмотрят за сдающими ГВЭ и ЕГЭ южноуральскими школьниками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:07

Канализационные люки стали головной болью Котовой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:06

Виталий Безруков заявил о безвредности шлака на берегу реки Сим в Аше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:04

Текслер направил зама и минстрой в территории, где возникли проблемы с водой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:30

«Суворовский натиск» и «Танковый биатлон» под Челябинском закроет Александр Лапин
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:20

Челябинец, устроивший аварию на похищенном такси, пойдет под суд
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:15

Челябинские опоровцы посвятили Дню предпринимательства автопарад
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:14

Челябинские блогеры съездили на предприятие по переработке мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:10

Ирина Буторина: Надо относиться к человеку с ОВЗ как к равному
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:59

Новый подход: власти Челябинска рассказали о предстоящем ремонте трамвайных переездов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:32

В Челябинске на площади Революции пройдут соревнования среди экстремалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:26

В Челябинской области появились свои Сократ, Спартак и Адам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:06

В Челябинске эвакуатор сбил ребенка на велосипеде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:03

В Челябинске появится кампус международного уровня по развитию искусственного интеллекта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 12:37

В Златоусте в городском пруду утонул мужчина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 12:01

Берег Сима отсыпали ядовитыми отходами, жалоба подана в прокуратуру
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:50

В Челябинске вооруженные налетчики в балаклавах ограбили алкомаркет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:49

В Челябинске из-за Всероссийского полумарафона будет ограничено движение

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:38

Чебаркулец купился на просьбу разоблачить недобросовестного сотрудника банка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:37

ММК увеличивает объемы выпуска премиальной продукции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:35

Странная арифметика челябинских чиновников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:00

У южноуральцев появится больше возможностей для занятий спортом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 10:13

В среду в Челябинской области жара ослабнет, местами дожди и грозы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 20:02

Депутаты гордумы назначили дату публичных слушаний по стратегии развития Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 19:47

Магнитогорские депутаты поменяли устав города, предусмотрев возврат к системе вытрезвителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 19:35

Памятнику Александру Второму на Алом Поле Челябинска быть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 19:27

Анонсы событий и мероприятий на 26 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 18:42

Алексей Текслер выступил с традиционным обращением

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 18:17

Журналист «Урал-пресс-информ» стала победителем конкурса Челябинской филармонии в номинации «Лучшее интервью»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 18:00

В Чебаркуле гулявшего по пляжу медвежонка забрали у хозяина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 17:47

Dura lex sed lex: Управляющие компании Златоуста отказываются следовать букве закона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 17:44

Главные правила для власти от Текслера: «Забота. Работа. Результат»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:54

Отчим поливал ребенка кипятком: подробности убийства двухлетнего малыша
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:41

Прокуратура взяла на контроль информацию о падении ребенка в колодец возле ЮУрГУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:37

В Магнитогорске 42% детей отдохнут организованно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:27

Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Магнитогорске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:17

Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:05

В Челябинске построят многофункциональную спортивную арену
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:03

В Челябинской области вынесли приговор женщине, «заказавшей» экс-супруга
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25.05.2021 14:38

В Челябинске из окна четвертого этажа выпал ребенок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:32

ВТБ запустил образовательный кредит
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25.05.2021 14:27

Высокие платформы будут оборудованы на остановочном пункте Локомотивная в 2021 году
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:23

МегаФон поможет Лебединскому ГОКу автоматизировать сложные процессы добычи руды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:22

Текслер призвал южноуральцев вакцинироваться от ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:00

В Челябинской области суд потребовал огородить опасное здание
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25.05.2021 13:28

Володин: “Труд осужденных не заменит мигрантов”
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 13:08

Госдума ужесточит наказание для водителей за повторное пьянство
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:59

Текслер: Я объявляю старт масштабного строительства новых школ в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:57

В Миассе мотоциклиста отправили в колонию за смерть пассажира
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:49

Начались проверки детских оздоровительных лагерей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:47

Челябинская красавица едва не стала Miss Maxim-2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:13

СКР: в смертельных ожогах двухлетнего малыша виноват отчим
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:57

Дети с ОВЗ – это тоже дети. В Челябинске прошел показ мод с участием особенных ребят
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:32

Требуется помощь очевидцев смертельного ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:27

В садике села Кизильское установили глухие окна – не проветрить
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:22

Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:03

В селе Меседа обрушился мост, но жители даже не просят о помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:02

Из-за сильной жары большегрузы временно не смогут передвигаться по федеральным трассам Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:00

Сотрудники «Таганая» пожурили посетителей, сорвавших лесные цветы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:38

Спрос на пожарных в Челябинской области вырос в два раза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:29

В Челябинске осужденная наркоманка приютила у себя любителей «дури»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:16

Исторический музей готовит к экологическому фестивалю проект «Небо и земля»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:09

В Челябинской области назвали лидеров и аутсайдеров этого года по вводу жилья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:59

Реалии 21-го века: Мост в Катав-Ивановском районе прогнил насквозь, люди отрезаны от мира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:46

Челябинцы жалуются Текслеру на свалки легковоспламеняющегося мусора в пожароопасный сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:33

В поселке Ашинского района огнеборцы предотвратили пожар в многоквартирном доме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:12

Челябинский музей отправил «Благоверного князя Александра Невского» в Третьяковку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 21:28

Челябинские чиновники снова отчитались о снижении безработицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 21:03

В Челябинской области на фоне жары вероятны грозы и град
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 20:47

В Челябинске задержан виновник ДТП, в котором погибли мать с сыном и пострадал отец
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 19:39

В трех городах Челябинской области продлены НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 19:25

Во вторник в Челябинской области – сильная жара, местами грозы и град
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 18:32

Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 18:25

ВТБ выдал на Южном Урале три миллиарда рублей по ипотеке с господдержкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 17:40

Челиндбанк расширяет возможности ДБО для предпринимателей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 17:36

Помогите малышу! В селе Тюлюк может погибнуть жеребенок и другие лошади нерадивого хозяина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:56

В Челябинской области установился самый высокий класс пожарной опасности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:51

На открытии биеннале в Челябинске устроили перфоманс
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:34

Запрягай сани летом: в Челябинске выбирают концепцию главного зимнего городка 2022 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:33

«Пятёрочка» установила новые фандоматы в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:26

В Челябинске возобновились нападения наркоманов на женщин

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:12

Южноуралец завоевал «серебро» чемпионата Европы по каратэ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:54

В Чебаркуле на пляж привели медвежонка: дети в восторге, минэкологии заявило в полицию
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:51

В правительстве Челябинской области новый вице-губернатор
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:49

Жители деревни Казанцево надругались над собутыльником и убили его
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:38

Челябинск посетил Герой России Олег Дуканов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:36

В «Солнечной долине» состоялся фестиваль эндуро-гонок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:14

В Магнитогорске водитель мусоровоза вывалил горящие отходы на дорогу

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:41

День дарения пополнил фонды Исторического музея
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:21

Образцовый театр «Контакт» из Челябинска отпраздновал полувековой юбилей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:19

Алексей Текслер откорректировал структуру правительства Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:18

Прокуратура начала проверку по факту получения малышом смертельных ожогов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:17

В Миассе прокуратура потребовала возбудить дело о поджоге лесов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:15

Знаменитая Игнатьевская пещера снова будет открыта для туристов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:14

ММК расскажет всей стране о своей природоохранной деятельности

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:13

Жительница Саратовской области, опоздавшая на самолет, устроила дебош в аэропорту Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:12

ГРЦ Макеева подарил школьникам Миасса «Научный старт»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:10

Безруков пригласил Челябинский театр кукол на фестиваль в Москву
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:41

Осужден организатор борделя на Кировке

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:38

В Центральном районе Челябинска высадят 340 тысяч цветов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:18

В Челябинскую область поступила новая вакцина от ковида - «КовиВак»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:00

Наталья Котова: Время распространять лозунги «Челябинск – чистый город» пришло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 12:28

Спасатели завершили поиски уральского туриста, пропавшего в горах Абхазии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:58

За сутки ковид оборвал жизни девяти южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:45

Наталья Котова поручила главам районов Челябинска провести полный анализ ситуации с призывом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:43

СК возбудил уголовное дело после смерти женщины, упавшей в открытый коллектор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:30

В Челябинске на футбольном поле в Калининском районе сделают беговые дорожки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:29

Котова спросила с Шамне и Куляшова за мойку колес техники, выезжающей со стройплощадок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:20

Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:00

После гибели челябинки, провалившейся в открытый коллектор, Котова поручила провести ревизию всех люков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:51

Две школьные команды Челябинской области представят регион на «Президентских состязаниях»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:45

РМК победила в двух номинациях конкурса «Меняющие мир»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:42

Полный завал: челябинские кладбища до сих пор не очистили от мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:29

Движение по улице Куйбышева после провала грунта полностью восстановлено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:24

Купальный сезон в Челябинске откроют 24 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:23

В Челябинске начнут отключать горячую воду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:21

На трассе Москва-Челябинск водитель грузовика устроил тройное ДТП

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:17

Чемпионат России по киберспорту в Челябинске посетили почти 10 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 09:33

Танцевальное лето в челябинском парке Гагарина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 09:11

В Златоусте появится мемориальный комплекс «Парк Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 09:02

Челябинск отмечает День славянской письменности и культуры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 08:28

Зарядка со звездой: Дмитрий Кононец собрал своих самых жаростойких поклонников в Саду Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 22:59

Провал на улице Куйбышева в Челябинске ликвидирован, движение открыто
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 22:40

В понедельник в Челябинской области сохранится жара
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 22:28

В Челябинской области покалеченных диких животных и птиц вылечили и выпустили на волю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 21:20

Анонсы событий и мероприятий на 24 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 20:09

В Челябинской области за сутки выздоровело 92 пациента с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 22:06

Южноуральцев предупреждают об изнуряющей жаре в ближайшие четыре дня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 21:27

В Челябинск приехали лучшие кибер-спортсмены России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 12:23

В школе Карабаша посадили «Сад памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 12:02

В Челябинске назвали авторов проектов благоустройства общественных пространств 2022 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 11:29

В Челябинской области за сутки подтверждено 89 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 11:09

Верхнеуральский хирург из Африки Хабиб Хатим: Я выбрал медицину, чтобы дарить людям счастье
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 23:18

Выходные в Челябинской области будут знойными
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 23:00

В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 19:10

Анонсы событий и мероприятий на 22 и 23 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 19:03

Афиша мероприятий учреждений культуры Челябинска на 22-23 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 18:37

Во Всемирный день окружающей среды челябинцев приглашают на «Зеленый Марафон»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:47

Как выбрать поставщика одежды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:38

Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:11

Стараниями МегаФона: авиапассажиры теперь могут пользоваться Wi-Fi в столичном Шереметьево
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:06

Челябинский подрядчик рассказал об успешном опыте озеленения Новоградского проспекта