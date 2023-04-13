Центральный район Челябинска расцветет за 20 миллионов 250 тысяч рублей

Центральный район Челябинска в этом году расцветет за 20 миллионов 250 тысяч рублей.

На эти денежные средства в рамках заключаемого с районной администрацией в лице главы Центрального района Виктора Ереклинцева муниципального контракта исполнитель – индивидуальный предприниматель Сергей Шутов – выполнит устройство цветников (клумб), вазонов и цветочных конструкций.

Сергей Шутов был признан победителем аукциона, начальная цена которого составляла 25 миллионов 335 тысяч 831,42 рубля. Всего было подано две заявки, второй участник аукциона был готов выполнить условия контракта за 22 миллиона 42 тысячи 173,33 рубля.

Подробно о том, какие цветы (и где) украсят в этом году Центральный район, агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало в предыдущей публикации.

В числе растений, которые украсят Центральный район в этом году, - бегония вечноцветущая, тагетис прямостоячий, сальвия блестящая, цинерария приморская (крестовник), петуния крупноцветковая, бальзамин Уоллера, агератум мексиканский (синий), колеус гибридный бордовый, канна индийская, тюльпаны (Дарвиновы гибриды, сорт «Парад»).