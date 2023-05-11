Челябинцам советуют закрыть все окна и по возможности не выходить на улицу

Плотная дымка окутала Центральный район Челябинска, запах гари и задымление наблюдается во всех районах города. Жителям советуют закрыть окна и по возможности не выходить на улицу.

«В связи с северо-восточным ветром влияние пожаров в соседних Свердловской и Курганской областях на наш регион усилилось», - предупредили южноуральцев в минэкологии региона.

Первыми сильный запах гари и снижение видимости заметили жители поселка Чурилово. В данный момент плотная дымка окутала центральный район Челябинска. К 21 часу в четверг, 11 мая , запах гари и задымление наблюдается во всех районах города.

Жителям областного центра советуют не открывать окна и не проветривать помещения, сократить пребывание на улице до минимума. Горожанам также рекомендуют употреблять больше воды и проводить влажную уборку помещений.

В настоящее время, по информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, в большинстве районов города фиксируются превышения по взвешенным веществам. На одном из постов зарегистрировано превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода в воздухе.

В Челябинске и еще в четырех городах области до 19 часов 12 мая сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы

Предприятия снизили объем выбросов в атмосферный воздух на 15-20 процентов и выполняют ряд других мероприятий, направленных на снижение негативного влияния на атмосферу в городе. Усилен контроль за работой газоочистного оборудования.

Посты Центра экологического мониторинга Челябинской области работают в круглосуточном режиме.