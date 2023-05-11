НМУ продлены еще на сутки, в Челябинске отмечено превышение ПДК по сероводороду

Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, продлятся в пяти городах Челябинской области до вечера пятницы, 12 мая. В четверг, 11 мая, в Челябинске на одном из постов зарегистрировано повышенное содержание сероводорода в воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, режим «черного неба» на территории Челябинска, Коркино, Сатки, Златоуста и Карабаша продлен до 19 часов 12 мая. В первых четырех городах НМУ установились в пять часов утра девятого мая, в Карабаше – в 19 часов 11 мая.

На период с пяти часов девятого мая до 19 часов 12 мая отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, 11 мая на посту №67 (Росгидромета), расположенном на ул. Румянцева, д.28А, зарегистрировано превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) по сероводороду – 1,7 СИ (стандартного индекса).

В минэкологии области заверяют, что промышленные предприятия приостановили часть производственных процессов.

Министерство ведет круглосуточную работу по мониторингу за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями. Контрольно-надзорными органами усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.