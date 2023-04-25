Челябинка пожаловалась Наталье Котовой на скрывающуюся под землей опасность

Жительница Челябинска пожаловалась главе города Наталье Котовой на опасность, подстерегающую пешеходов в подземном переходе на проспекте Ленина.

Снимок из подземелья напротив «Детского мира» горожанка разместила в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте накануне, 24 апреля. На фотографии видно, какая внушительная дыра зияет в решетке на выходе из перехода в сторону площади Революции.

«Вот такое безобразие! Упасть может кто угодно, особенно слепые люди!» - возмутилась челябинка.

Напомним, о неприкрытой опасности, грозившей жителям и гостям южноуральской столицы увечьями в этом же подземелье, агентство «Урал-пресс-информ» писало в сентябре прошлого года. Тогда челябинцы шли праздновать День города с риском для жизни. В тот период этот и соседний, на пересечении проспекта Ленина и 3-го Интернационала, переходы ремонтировали, после чего их внешний вид значительно улучшился (до проведения ремонта это были настоящие подземелья ужасов).