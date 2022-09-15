Неприкрытая опасность: челябинское подземелье напротив «Детского мира» может «поглотить» пешеходов

Переход на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы в центре Челябинска, напротив «Детского мира», в период проведения ремонтных работ, которые, по заявлениям властей, начались еще во второй половине июля, является небезопасным для горожан.

Агентство «Урал-пресс-информ» уже писало о том, как в субботу, десятого сентября, в день празднования 286-летия южноуральской столицы челябинцы с большим трудом поднимались и спускались по лестницам, рискуя здоровьем, инвалида в тот день переносили по ступенькам на руках вместе с коляской.

Сейчас в той части перехода, где торчали палки, стало поаккуратнее, на полу уложены доски, закрывающие пустоты внушительных размеров, а вот с другой стороны, ближе к Свободе (на противоположной стороне подземелья), зияющее пространство ничем не прикрыто – благо, горит свет, иначе пешеходы могут в прямом смысле провалиться под землю.

Также здесь замечена одна очень небезопасная ступенька – плитка на ней отошла, сильно шатается, и, если наступить на нее не глядя, можно отлететь назад – такой вот каменный трамплин.

Напомним, во время осмотра подземных переходов глава Челябинска Наталья Котова сообщила, что объект на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы будет отремонтирован до конца октября. Пока там как будто бы ничего не происходит.