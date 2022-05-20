Челябинская область остаётся во власти циклонов – дожди со снегом и похолодание

В ближайшие трое суток Урал, в том числе и Челябинская область, по-прежнему останется центром притяжения циклонов – продолжатся дожди и похолодает.

Как рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко, в ближайшие трое суток ожидается неустойчивая прохладная погода с вероятными ночными заморозками и частым дождем. Температура воздуха будет на четыре-пять градусов ниже нормы.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью 20-22 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех градусов.

В субботу синоптики обещают дожди, местами сильные, в горах с мокрым снегом, в отдельных районах грозы.

Ожидается усиление ветра, местами его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 726 миллиметров ртутного столба )при норме 742).

«В первой половине следующей недели заморозки прекратятся, немного потеплеет (в дневные часы 10-15 градусов), в середине недели вновь пройдут дожди. В последние пять дней мая установится умеренно теплая погода с нечастыми кратковременными дождями», - прогнозируют в УГМС.